В Минобороны пообещали научно-техническую революцию в армии



Юрий Борисов (в центре)

Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС Юрий Борисов (в центре)Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов анонсировал научно-техническую революцию в армии и пообещал скорое появление гиперзвукового оружия и систем на новых физических принципах, сообщает "Интерфакс". Замглавы военного ведомства отметил сокращение времени на принятие решения в современных вооруженных конфликтах.

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", — сказал Борисов.

"На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и все это нужно делать в реальном масштабе времени, — тот, собственно, и побеждает", — отметил заместитель министра.

По словам Борисова, характер всех военных конфликтов показывает, что резко сжимается время от принятия решения до конечного результата: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, "а скоро это будут секунды".

28 ноября 2016 года стало известно о том, что в России начались испытания гиперзвуковой ракеты для Дальней авиации.