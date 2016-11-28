В Минобороны пообещали научно-техническую революцию в армии
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Юрий Борисов (в центре)
Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов анонсировал научно-техническую революцию в армии и пообещал скорое появление гиперзвукового оружия и систем на новых физических принципах, сообщает "Интерфакс". Замглавы военного ведомства отметил сокращение времени на принятие решения в современных вооруженных конфликтах.
"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", — сказал Борисов.
"На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и все это нужно делать в реальном масштабе времени, — тот, собственно, и побеждает", — отметил заместитель министра.
По словам Борисова, характер всех военных конфликтов показывает, что резко сжимается время от принятия решения до конечного результата: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, "а скоро это будут секунды".
28 ноября 2016 года стало известно о том, что в России начались испытания гиперзвуковой ракеты для Дальней авиации.
19.01.2017
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