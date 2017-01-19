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Будущий российский луноход сможет "увидеть" Луну в 3D

20.01.2017 ИТАР-ТАСС 78 0
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Луноход
Возможный облик российского лунохода
Источник: ЦНИИ РТК

На луноходе предлагается расместить две стереокамеры и специальный процессор, который будет обрабатывать изображение с них, составляя в режиме реального времени трехмерную карту местности

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Представители НПО им. Лавочкина, разработавшего советские луноходы, предлагают снабдить аналогичные перспективные российские аппараты стереокамерами, которые позволят создать 3D-карту поверхности спутника Земли и обеспечат операторам возможность управлять устройством с помощью очков виртуальной реальности.

"Существенную помощь в управлении движением луноходом может оказать система автономного бортового стереозрения, позволяющая строить цифровую 3D-модель местности", - полагают специалисты, которые представят доклад об этом на предстоящих Академических чтениях по космонавтике.

Они предлагают разместить на луноходе две стереокамеры и специальный процессор, который будет обрабатывать изображение с них, составляя в режиме реального времени трехмерную карту местности. Эта 3D-модель с рекомендуемым маршрутом движения будет отображаться на больших дисплеях группы управления и на специальных очках оператора.

В НПО им. Лавочкина считают, что это повысит надежность безаварийного движения лунохода. В этой связи специалисты напомнили, что операторы "Лунохода-1" и "Лунохода-2", ориентировавшиеся во время работы по плоским изображениям на телеэкране, сталкивались с трудностями восприятия и представления о пространственной картине рельефа .

Ранее сообщалось, что Институт космических исследований РАН и Московский государственный технический университет имени Баумана прорабатывают концепции трех типов луноходов, включая "тяжелый" с ядерным источником энергии.

Также сообщалось, что ученые обратились в Роскосмос с просьбой выделить средства на ряд научно-исследовательских работ, включая проект "Луна-Луноход", предусматривающий выбор районов Луны для исследования с помощью луноходов.

История луноходов

Всего на Луне побывали два советских лунохода.

Первый из них прилунился 17 ноября 1970 года и работал до 14 сентября 1971 года, хотя был рассчитан всего на три месяца работы. За это время "Луноход-1" прошел расстояние 10,5 км, передал 200 панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения.

"Луноход-2" был доставлен на Луну 15 января 1973 года. За четыре месяца работы он прошел по разным оценкам от 37 до 42 км, передал на Землю 86 панорам и около 80 тысяч снимков малокадрового телевидения. В 1993 году НПО имени Лавочкина продало этот аппарат американскому бизнесмену Ричарду Гэрриоту.

В советских планах на 1977 год значился запуск третьего лунохода, но он не состоялся, поэтому "Луноход-3" в настоящее время находится в музее НПО имени Лавочкина.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Луна
Ядерный щит

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