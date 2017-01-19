Будущий российский луноход сможет "увидеть" Луну в 3D
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Возможный облик российского лунохода
Источник: ЦНИИ РТК
На луноходе предлагается расместить две стереокамеры и специальный процессор, который будет обрабатывать изображение с них, составляя в режиме реального времени трехмерную карту местности
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Представители НПО им. Лавочкина, разработавшего советские луноходы, предлагают снабдить аналогичные перспективные российские аппараты стереокамерами, которые позволят создать 3D-карту поверхности спутника Земли и обеспечат операторам возможность управлять устройством с помощью очков виртуальной реальности.
"Существенную помощь в управлении движением луноходом может оказать система автономного бортового стереозрения, позволяющая строить цифровую 3D-модель местности", - полагают специалисты, которые представят доклад об этом на предстоящих Академических чтениях по космонавтике.
Они предлагают разместить на луноходе две стереокамеры и специальный процессор, который будет обрабатывать изображение с них, составляя в режиме реального времени трехмерную карту местности. Эта 3D-модель с рекомендуемым маршрутом движения будет отображаться на больших дисплеях группы управления и на специальных очках оператора.
В НПО им. Лавочкина считают, что это повысит надежность безаварийного движения лунохода. В этой связи специалисты напомнили, что операторы "Лунохода-1" и "Лунохода-2", ориентировавшиеся во время работы по плоским изображениям на телеэкране, сталкивались с трудностями восприятия и представления о пространственной картине рельефа .
Ранее сообщалось, что Институт космических исследований РАН и Московский государственный технический университет имени Баумана прорабатывают концепции трех типов луноходов, включая "тяжелый" с ядерным источником энергии.
Также сообщалось, что ученые обратились в Роскосмос с просьбой выделить средства на ряд научно-исследовательских работ, включая проект "Луна-Луноход", предусматривающий выбор районов Луны для исследования с помощью луноходов.
История луноходов
Всего на Луне побывали два советских лунохода.
Первый из них прилунился 17 ноября 1970 года и работал до 14 сентября 1971 года, хотя был рассчитан всего на три месяца работы. За это время "Луноход-1" прошел расстояние 10,5 км, передал 200 панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения.
"Луноход-2" был доставлен на Луну 15 января 1973 года. За четыре месяца работы он прошел по разным оценкам от 37 до 42 км, передал на Землю 86 панорам и около 80 тысяч снимков малокадрового телевидения. В 1993 году НПО имени Лавочкина продало этот аппарат американскому бизнесмену Ричарду Гэрриоту.
В советских планах на 1977 год значился запуск третьего лунохода, но он не состоялся, поэтому "Луноход-3" в настоящее время находится в музее НПО имени Лавочкина.
19.01.2017
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