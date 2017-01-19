Спускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-19М" пополнил экспозицию лондонского Музея науки
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Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М» на Земле, 18.06.2016
Источник: Binn Ingols / NASA
Как пишет Pierre-François Mouriaux в статье «Le Soyouz de Tim Peake entre au muse», опубликованной французским изданием «Air&Cosmos», спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М», в котором британский космонавт Тим Пик (Tim Peake) в 2015-2016 годах летал на Международную космическую станцию (МКС) в ходе миссии "Principia" в интересах Европейского космического агентства, пополнил коллекцию лондонского Музея науки (Science Museum).
Музей приобрел аппарат в декабре 2016 года. Тип Пик провел на МКС почти шесть месяцев. Миссия стартовала к МКС с Байконура 15 декабря 2015 года. В этом полете вместе с британским космонавтом находились гражданин России Юрий Маленченко и американец Тим Копра (Tim Kopra). Стыковка со станцией была произведена в ручном режиме.
Три космонавта вернулись на Землю 18 июня 2016 года, пролетев за 186 дней 119 млн километров.
«Союз ТМА-19М» в этом году займет место в зале, посвященном космическим технологиям, рядом со скафандром первой английской женщины-космонавта Хелен Шарман (Helen Sharman), которая совершила полет на станцию «Мир» в 1991 году.
Во Франции имеется только один настоящий космический корабль, который представлен широкой публике – это «Союз Т-6», на котором Жан-Лу Кретьен летал в ходе миссии PVH в 1982 году. Аппарат выставлен в Музее авиации и космонавтики в Бурже с 1983 года.
19.01.2017
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