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Спускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-19М" пополнил экспозицию лондонского Музея науки

20.01.2017 bmpd.livejournal.com 109 0
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Союз-ТМА-19М
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М» на Земле, 18.06.2016
Источник: Binn Ingols / NASA

Как пишет Pierre-François Mouriaux в статье «Le Soyouz de Tim Peake entre au muse», опубликованной французским изданием «Air&Cosmos», спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М», в котором британский космонавт Тим Пик (Tim Peake) в 2015-2016 годах летал на Международную космическую станцию (МКС) в ходе миссии "Principia" в интересах Европейского космического агентства, пополнил коллекцию лондонского Музея науки (Science Museum).


Музей приобрел аппарат в декабре 2016 года. Тип Пик провел на МКС почти шесть месяцев. Миссия стартовала к МКС с Байконура 15 декабря 2015 года. В этом полете вместе с британским космонавтом находились гражданин России Юрий Маленченко и американец Тим Копра (Tim Kopra). Стыковка со станцией была произведена в ручном режиме.


Три космонавта вернулись на Землю 18 июня 2016 года, пролетев за 186 дней 119 млн километров.


«Союз ТМА-19М» в этом году займет место в зале, посвященном космическим технологиям, рядом со скафандром первой английской женщины-космонавта Хелен Шарман (Helen Sharman), которая совершила полет на станцию «Мир» в 1991 году.


Во Франции имеется только один настоящий космический корабль, который представлен широкой публике – это «Союз Т-6», на котором Жан-Лу Кретьен летал в ходе миссии PVH в 1982 году. Аппарат выставлен в Музее авиации и космонавтики в Бурже с 1983 года.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Байконур
МКС

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