Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Южная Корея планирует крупную вертолетную программу

20.01.2017 Военный паритет 104 0
0
Понравилась новость?
 0
Рисунок вертолета NH90
Рисунок вертолета NH90 с перспективной ракетой ANL (Anti-Navire Leger)
Источник: www.defenseindustrydaily.com

Южная Корея развернет дополнительно 12 морских вертолетов к 2022 году в качестве ответа на растущие северокорейские угрозы, в том числе для борьбы с подводными лодками. На эти цели планируется направить около 900 млрд вон (768 млн долл США).


Кандидатами на приобретение являются вертолеты таких типов как AgustaWestland AW-159 (фото - AgustaWestland AW159 Lynx Wildcat), Sikorsky MH-60R и NHIndustries NH-90. После проведения оценки и выбора контракт с одним из компаний планируется подписать к концу 2018 года, поставки должны быть выполнены в 2020-2022 годах.


Первая партия вертолетов AW-159 была развернута к 2016 году. В общей сложности количество морских вертолетов планируется довести до 20 единиц. Новый вертолет должен быть оснащен высокотехнологичным радаром, ГАС для обнаружения подводных лодок, вооружен ПКР, торпедами и пушкой. Дальность действия радара должна быть от 290 до 450 км.


Отдельный контракт стоимостью 890 млрд вон планируется подписать по модернизации 40 тяжелых транспортных вертолетов CH-47 и HH-47D Chinookе (работы будут проведены с 2018 по 2028 год). Вертолеты получат новую авионику, более мощные двигатели, современный автопилот и другие системы, в том числе комплекс самообороны.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
CH-47 "Чинук"
NH90
Компании
AgustaWestland
Leonardo

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.01 01:04
  • 6
В России появится движение "Новая Россия"
  • 20.01 00:01
  • 2
Время правильных "Калибров"
  • 19.01 22:51
  • 167
Удобные «зеленые человечки»
  • 19.01 22:48
  • 100
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 19.01 22:48
  • 11
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 19.01 22:45
  • 33
Офицерам запаса из 26 регионов предложат возобновить военную карьеру
  • 19.01 22:14
  • 6
В Госдуме допустили создание частных военных компаний на базе ДОСААФ
  • 19.01 21:55
  • 3
Истребитель МиГ-35 готовят к началу государственных испытаний
  • 19.01 21:44
  • 26
"Томагавк морского удара"
  • 19.01 21:21
  • 15
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 19.01 20:59
  • 4073
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.01 20:34
  • 1
Росгвардия планирует отказаться от техники на гусеничном ходу
  • 19.01 18:48
  • 71
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 19.01 18:23
  • 27
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 19.01 16:53
  • 95
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  