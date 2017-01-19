Южная Корея планирует крупную вертолетную программу



Рисунок вертолета NH90 с перспективной ракетой ANL (Anti-Navire Leger)

Источник: www.defenseindustrydaily.com Рисунок вертолета NH90 с перспективной ракетой ANL (Anti-Navire Leger)Источник: www.defenseindustrydaily.com

Южная Корея развернет дополнительно 12 морских вертолетов к 2022 году в качестве ответа на растущие северокорейские угрозы, в том числе для борьбы с подводными лодками. На эти цели планируется направить около 900 млрд вон (768 млн долл США).

Кандидатами на приобретение являются вертолеты таких типов как AgustaWestland AW-159 (фото - AgustaWestland AW159 Lynx Wildcat), Sikorsky MH-60R и NHIndustries NH-90. После проведения оценки и выбора контракт с одним из компаний планируется подписать к концу 2018 года, поставки должны быть выполнены в 2020-2022 годах.

Первая партия вертолетов AW-159 была развернута к 2016 году. В общей сложности количество морских вертолетов планируется довести до 20 единиц. Новый вертолет должен быть оснащен высокотехнологичным радаром, ГАС для обнаружения подводных лодок, вооружен ПКР, торпедами и пушкой. Дальность действия радара должна быть от 290 до 450 км.

Отдельный контракт стоимостью 890 млрд вон планируется подписать по модернизации 40 тяжелых транспортных вертолетов CH-47 и HH-47D Chinookе (работы будут проведены с 2018 по 2028 год). Вертолеты получат новую авионику, более мощные двигатели, современный автопилот и другие системы, в том числе комплекс самообороны.