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КБМ: новый комплекс "Арена-М" защитит танки Т-72 и Т-90 от американских ракет TOW

20.01.2017 ИТАР-ТАСС 67 0
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Т-72Б3 с Арена-Э
Т-72Б3 с Арена-Э
Источник: otvaga2004.mybb.ru

Генеральный конструктор научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин заявил, что КАЗ "Арена-М" уже проходит испытания

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новый комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" для танков Т-72 и Т-90 способен защитить боевую машину от управляемых ракет американского противотанкового ракетного комплекса ТOW. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ). Валерий Кашин.

"По той информации, которую мы имеем об этих ракетах, "Арена-М", безусловно, сможет защитить танк от TOW", - сказал Кашин.

Он также сообщил, что в настоящее время КАЗ "Арена-М" проходит испытания.

Комплекс активной защиты представляет собой установленную на боевой машине систему, которая предназначена для защиты от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет. Так, в российский комплекс "Арена" производства КБМ входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, обладающие высоким быстродействием и размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах.

ТOW - американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс, принятый на вооружение армии США в 1970 году. Наведение ракеты осуществляет оператор, управление производится по проводам, а в последней модификации - по радиоканалу). Данный комплекс является одним из самых распространенных в мире.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
КБМ

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