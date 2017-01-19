КБМ: новый комплекс "Арена-М" защитит танки Т-72 и Т-90 от американских ракет TOW



Т-72Б3 с Арена-Э

Источник: otvaga2004.mybb.ru Т-72Б3 с Арена-ЭИсточник: otvaga2004.mybb.ru

Генеральный конструктор научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин заявил, что КАЗ "Арена-М" уже проходит испытания

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новый комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" для танков Т-72 и Т-90 способен защитить боевую машину от управляемых ракет американского противотанкового ракетного комплекса ТOW. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ). Валерий Кашин.

"По той информации, которую мы имеем об этих ракетах, "Арена-М", безусловно, сможет защитить танк от TOW", - сказал Кашин.

Он также сообщил, что в настоящее время КАЗ "Арена-М" проходит испытания.

Комплекс активной защиты представляет собой установленную на боевой машине систему, которая предназначена для защиты от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет. Так, в российский комплекс "Арена" производства КБМ входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, обладающие высоким быстродействием и размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах.

ТOW - американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс, принятый на вооружение армии США в 1970 году. Наведение ракеты осуществляет оператор, управление производится по проводам, а в последней модификации - по радиоканалу). Данный комплекс является одним из самых распространенных в мире.