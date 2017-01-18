НАТО ожидает от Москвы реакции по началу диалога между генштабами



Валерий Герасимов. Источник: РБК.ру Валерий Герасимов. Источник: РБК.ру

Глава Военного комитета альянса, говоря о диалоге с РФ на экспертном уровне, сказал, что его нельзя начинать до диалога на высшем уровне

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. НАТО ожидает от Москвы реакции относительно начала диалога между генштабами России и альянса. Об этом заявил глава Военного комитета альянса Петр Павел на пресс-конференции по итогам заседания начальников генштабов 28 стран НАТО.

"Значимый военный диалог - один из главных вопросов для меня с тех пор, как я занял свой пост в НАТО. С тех пор я связывался с российскими коллегами по крайней мере пять раз. Последний раз это было на прошлой неделе. Я снова предложил начать диалог с генералом (начальником Генштаба ВС РФ Валерием) Герасимовым, установить площадку и четкие правила для этого диалога", - сказал он, отметив, что "теперь мы ожидаем реакции от Москвы".

Говоря о диалоге с РФ на экспертном уровне, Павел высказал мнение, что его пока рано начинать. "Мы не можем начать диалог на экспертном уровне без начала диалога на высшем уровне. Ведь если мы хотим послать наших экспертов в Москву, какая у них будет задача, какой мандат? Сначала надо восстановить контакты, базовое доверие, повестку, и после этого мы дадим нашим экспертам ясную задачу для обсуждения", - отметил начальник Военного комитета альянса.

Как заявил в декабре в Москве Валерий Герасимов, доверие между Россией и НАТО находится на минимальном уровне со времени окончания холодной войны. "Диалог между РФ и НАТО заморожен, контакты по военной линии свернуты, доверие между альянсом и Россией находится на минимальном уровне со времени окончания холодной войны, - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных в РФ.

"С целью деэскалации обстановки в июле текущего года на заседании Совета Россия - НАТО российской стороной были доведены наши оценки по складывающейся в регионе ситуации и озвучены предложения по программе возможного взаимодействия", - сообщил начальник Генштаба.

По его словам, программа предусматривает обмен делегациями военных экспертов для прямого общения и обсуждения проблемных вопросов обеспечения военной безопасности и предотвращения опасных военных инцидентов в воздушном пространстве и морских акваториях, осуществление полетов военных самолетов в воздушном пространстве над Балтийским морем с включенными транспондерами и ряд других инициатив.

Актуальность НАТО остается прежней

Павел, комментируя по просьбе журналистов заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что НАТО устарела, выразил мнение, что актуальность альянса остается прежней. "Актуальность НАТО остается такой же, как и прежде", - сказал он.

По его словам, в Североатлантическом альянсе вопрос актуальности НАТО не обсуждается. "Это не под вопросом", - подчеркнул он.

Ранее в интервью германской и британской газетам Bild и Times Трамп заявил, что у НАТО есть проблемы, а сам Североатлантический альянс является устаревшей организацией.

"Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Она устарела, поскольку, как вы знаете, была спроектирована много, много лет назад", - указал Трамп. "Во-вторых, страны не платят больше то, что должны платить", - продолжил он, отметив, что Соединенные Штаты вынуждены защищать эти государства. "Это несправедливо по отношению к США", - считает избранный американский президент, который вступит в должность 20 января.