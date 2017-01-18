Глава Пентагона: возможности для сотрудничества с Россией сокращаются
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Эштон Картер
Источник: hubs.ua
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Уходящий в отставку глава Пентагона Эштон Картер считает, что возможности для сотрудничества США с Россией в военной сфере сокращаются.
"Я вижу области, в которых мы можем сотрудничать, но они становятся все более узкими со временем", - заявил Картер в интервью агентству Bloomberg.
"Эта общая территория, на которой можно работать, постоянно сокращалась за последние десять лет. Это просто факт нашей нынешней жизни", - подчеркнул он.
Среди сохраняющихся возможностей для взаимодействия Картер назвал ядерные программы Северной Кореи и Ирана, не упомянув о борьбе с терроризмом в Сирии. Кроме того, чиновник напомнил о сотрудничестве двух стран на Балканах в 1990-е годы.
Глава Пентагона считает, что в следующие четыре года, когда президентом США будет Дональд Трамп, Москва и Вашингтон смогут сотрудничать по проблеме КНДР.
"Русские, как и мы, считают, что не в их интересах война на их границе, новое ядерное оружие на их границе", - пояснил Картер.
"Я был бы рад сказать подобное относительно КНДР по (позиции - ред.) Китая, у которого, вероятно, больше влияния на северокорейский режим (чем у России - ред.) и совершенно точно больше влияния, чем у США", - добавил американский чиновник.
Эштон Картер покинет пост министра обороны США 20 января. Его место займет отставной генерал Джеймс Мэттис, кандидатуру которого предложил избранный президент Дональд Трамп.
18.01.2017
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