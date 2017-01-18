Большая подмога для экипажей вертолетов



Мультиспектральная система обзора BrightNite

Источник: militaryparitet.com Мультиспектральная система обзора BrightNiteИсточник: militaryparitet.com

Компания Elbit Systems объявила о получении контракта на поставку мультиспектральной системы обзора BrightNite для ВВС неназванной страны НАТО. Контракт стоимостью около 17 млн долл США будет выполняться в течение 30 месяцев.

Отмечается, что низколетящие вертолеты особенно уязвимы для таких угроз, как сложный рельеф местности, средств огневого поражения противника, полеты ночью и в сложных погодных условиях заставляют экипаж работать на пределе своих возможностей. Новое оборудование выполнено с использованием неохлаждаемого ИК-датчика и высокочувствительного полупроводникового устройства с ультрашироким полем обозрения, скомплексированного на пилотском шлеме виртуальной реальности, ландшафт и контуры местности отображаются в трехмерной (3D) картинке.