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ВКС РФ нанесли удары по целям ИГ в Сирии в координации с Турцией

19.01.2017 ИТАР-ТАСС 62 0
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Бомбардировщик Су-24М
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М во время боевого вылета в Сирии
Источник: МО РФ

Турецкие военные отметили хорошую координацию с российскими представителями

АНКАРА, 18 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Генштаб ВС Турции сообщил о "хорошей координации" между турецкими и российскими военными при проведении операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на юге сирийского города Эль-Баб. Об этом говорится в полученном корреспондентом ТАСС информационном сообщении Генштаба республики.

"Самолеты ВКС РФ сегодня нанесли удары по обнаруженным на юге города Эль-Баб целям ИГ. Операция реализована в результате хорошей координации с российскими представителями в рамках подписанного между Турцией и Россией меморандума о предотвращении инцидентов в воздухе", - говорится в сообщении. О том, участвовали ли в операции турецкие ВВС, не сообщается.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил журналистам, что ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против ИГ в пригородах Эль-Баба. "К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: четыре F-16 (Ф-16) и четыре F-4. Всего поражается 36 объектов", - сказал он.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Турция
Продукция
F-16
F-4
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-34

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