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«Россия сегодня» и корпорация УВЗ опубликовали лонгрид о Т-90С

19.01.2017 ЦАМТО 64 0
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Танк Т-90С
Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).
Источник: www.uvz.ru

ЦАМТО 18 января. Танку Т-90С посвящен седьмой лонгрид, который вышел в свет в рамках совместного спецпроекта «Россия сегодня» и корпорации УВЗ. Машина давно зарекомендовала себя как супернадежная и не раз входила в различные рейтинги вооружений российских и мировых экспертов.

Интерес к данной модификации танка Т-90 со стороны заказчика по-прежнему остается высоким.


В лонгриде наглядно демонстрируется, почему этот танк считается одним из лучших в мире. Виртуальная объемная модель Т-90С преодолевает полосу препятствий: ров, вертикальное препятствие, водную преграду. Изображение можно развернуть на 360 градусов и подробно рассмотреть. Боевая машина делает свой знаменитый прыжок и благодаря наличию современного всеустойчивого прицельного комплекса и стабилизации поля зрения прицела стреляет с ходу. Поражает цели из пулемета 6П49 калибра 12,7-мм и гладкоствольной пушки, которая ведет огонь различными снарядами. Это могут быть как артиллерийские боеприпасы разных типов, так и управляемые ракеты, наводимые на цель по лазерному лучу. Демонстрируется современный защитный комплекс оптико-электронного подавления. 3D-графика дополняется видеоматериалами, в том числе испытания автоматизированной системы постановки занавесы, которая препятствует наведению ракет и маскирует танк от наводчиков артиллерийских систем.


Статистика посещения страницы «Новое оружие России» на сайте «Россия сегодня» показывает, что лонгриды о технике корпорации УВЗ вызывают большой интерес у читателей. Так, первый лонгрид «Потомок «Буратино»: как устроена ТОС-1А» за полгода просмотрели более 417000 раз. Следом за ним идет самая обсуждаемая в мире и полностью засекреченная разработка уральских инженеров – Т-14 «Армата» – около 217000 просмотров. Замыкает тройку лидеров Т-90МС, который набрал 138000 просмотров.


Впереди еще одна публикация. Восьмой лонгрид расскажет об инженерных машинах производства УКБТМ (входит в состав корпорации): бронированная машина разминирования БМР-3М, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М и инженерная машина разграждения ИМР-3М, сообщает пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод».

18.01.2017
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Страны
Россия
Продукция
Армата
БМР-3М Вепрь
ИМР-3М
Корд
Т-90 "Владимир"
Т-90С
ТОС-1
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УКБТМ
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