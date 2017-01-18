В Сирии 73 населенных пункта остро нуждаются в медикаментах
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Источник: vegchel.ru
Международные гуманитарные организации выразили желание помочь более 5 миллионам сирийцев, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минобороны РФ призывает начать оказание реальной помощи сирийскому народу с направления медикаментов в 73 населенных пункта, наиболее нуждающиеся в них, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"В конце прошлой недели Минобороны России обратилось с призывом к ведущим международным гуманитарным организациям приступить к оказанию реальной гуманитарной помощи сирийскому народу, - напомнил он. - Вызвали искреннее удовлетворение оперативные отклики на этот призыв со стороны директора-исполнителя Всемирной продовольственной программы (WFP) Эрферина Кузена, гендиректора ЮНИСЕФ Энтони Лэйка, заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора гуманитарной помощи Стивена О'Брайена, гендиректора Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан и верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди".
По словам Конашенкова, "они выразили желание направить помощь более 5 миллионам сирийцев, посетовав, что не имеют возможности сделать это немедленно".
"Минобороны России призывает откликнувшиеся международные гуманитарные подразделения начать оказание реальной помощи сирийскому народу с направления медикаментов и лекарств в наиболее нуждающиеся в них сейчас 73 населенных пункта, - заявил Конашенков. - Объемы оказываемой помощи этим населенным пунктам со стороны России пока не покрывают имеющейся потребности жителей этих населенных пунктов в медикаментах и лекарствах.
Полный список этих 73 сирийских населенных пунктов опубликован на сайте российского военного ведомства.
Со своей стороны, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии готов согласовать с сирийскими властями прием заявок на доставку медицинской помощи, организовать ее встречу на аэродроме Хмеймим, а также обеспечить транспортировку грузов международных организаций в сирийские населенные пункты, подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.
18.01.2017
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