МО РФ: у представителей ООН в Дамаске нет доказательств применения химоружия войсками САР
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков также отметил, что Великобритания и США вместо фактов всегда упоминают про "поступающие сообщения", созданные их пропагандистскими конторами
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Представители ООН в Дамаске, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, ни разу не нашли доказательств применения химического оружия сирийскими войсками. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания может поддержать военные действия против правительственных сил Сирии, но лишь при наличии неопровержимых доказательств применения Дамаском химического оружия.
Комментируя слова Джонсона, российский генерал подчеркнул: "Находящиеся в Дамаске представители ООН, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, еще ни разу не нашли доказательств правдивости этих "сообщений".
Он также отметил, что "повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном, как мантра, заклинания о якобы применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения на этот раз в Восточной Гуте давно превратились в пошлый фарс".
"Особо обращает на себя внимание риторика этих разгневанных обличителей из Великобритании и США. Вместо фактов они всегда упоминают про какие-то "поступающие сообщения". Не договаривая при этом, что эти "сообщения" о якобы применении "химоружия" готовятся и распространяются в соцсетях ими же созданными пропагандистскими конторами. А именно лондонской "Обсерваторией прав человека в Сирии" и "Сирийско-американским медицинским обществом", расположенном в американском штате Иллинойс", - заявил Конашенков.
"Попытки же запечатлеть позже эти вбросы на видео, созданными Лондоном и содержащимися на средства британского бюджета мошенниками из "Белых касок", и вовсе прискорбны. Лежащие в одних и тех же кислородных масках хорошо упитанные, но не соображающие в симптомах поражения отравляющими веществами якобы "мирные жители", лишь усугубляют фальшивость сообщений о применении "химоружия", - добавил генерал.
Он добавил, что "за последние 15 лет со времен американско-британской операции 2003 года по уничтожению Ирака, тоже начинавшейся с обвинений в применении химоружия, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, похоже, не могут выдумать ничего нового для оправдания своей агрессии против суверенных стран".
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28.02.2018
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