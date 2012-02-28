Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МО РФ: у представителей ООН в Дамаске нет доказательств применения химоружия войсками САР

01.03.2018 ТАСС 69 0
0
Понравилась новость?
 0
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков также отметил, что Великобритания и США вместо фактов всегда упоминают про "поступающие сообщения", созданные их пропагандистскими конторами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Представители ООН в Дамаске, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, ни разу не нашли доказательств применения химического оружия сирийскими войсками. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания может поддержать военные действия против правительственных сил Сирии, но лишь при наличии неопровержимых доказательств применения Дамаском химического оружия.

Комментируя слова Джонсона, российский генерал подчеркнул: "Находящиеся в Дамаске представители ООН, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, еще ни разу не нашли доказательств правдивости этих "сообщений".

Он также отметил, что "повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном, как мантра, заклинания о якобы применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения на этот раз в Восточной Гуте давно превратились в пошлый фарс".

"Особо обращает на себя внимание риторика этих разгневанных обличителей из Великобритании и США. Вместо фактов они всегда упоминают про какие-то "поступающие сообщения". Не договаривая при этом, что эти "сообщения" о якобы применении "химоружия" готовятся и распространяются в соцсетях ими же созданными пропагандистскими конторами. А именно лондонской "Обсерваторией прав человека в Сирии" и "Сирийско-американским медицинским обществом", расположенном в американском штате Иллинойс", - заявил Конашенков.

"Попытки же запечатлеть позже эти вбросы на видео, созданными Лондоном и содержащимися на средства британского бюджета мошенниками из "Белых касок", и вовсе прискорбны. Лежащие в одних и тех же кислородных масках хорошо упитанные, но не соображающие в симптомах поражения отравляющими веществами якобы "мирные жители", лишь усугубляют фальшивость сообщений о применении "химоружия", - добавил генерал.

Он добавил, что "за последние 15 лет со времен американско-британской операции 2003 года по уничтожению Ирака, тоже начинавшейся с обвинений в применении химоружия, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, похоже, не могут выдумать ничего нового для оправдания своей агрессии против суверенных стран".

 
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
Медицина
ОБСЕ
Химоружие

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 01:39
  • 1
Летчики-истребители ТОФ на Камчатке отразили воздушную атаку условного противника
  • 01.03 01:31
  • 1
Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности
  • 28.02 23:53
  • 1
В России завершается создание отечественного компьютера для армии и МЧС
  • 28.02 23:45
  • 12
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 28.02 23:40
  • 1
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 28.02 22:49
  • 1
Истребители солидарности
  • 28.02 22:45
  • 1
Конструктивная вражда
  • 28.02 22:35
  • 17
"Буян" в кустах
  • 28.02 22:02
  • 2
Кайрос европейской обороны
  • 28.02 21:57
  • 1
Шойгу: доля современной техники в войсках РЭБ к 2021 году вырастет до 70%
  • 28.02 21:35
  • 1
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году
  • 28.02 21:30
  • 1
Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников
  • 28.02 20:45
  • 7
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 28.02 20:35
  • 56
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 28.02 20:06
  • 21
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
другие обсуждаемые темы