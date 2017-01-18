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СМИ сообщили о переносе МАКС-2017 с августа на июль

19.01.2017 РИА Новости 60 0
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"Русские витязи" и "Стрижи"
Совместный полет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время генеральной репетиции МАКС-2013 26 августа 2013г.
Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сроки проведения международного авиационно-космического салона МАКС-2017 перенесут на 18-23 июля из-за выставки "Армия-2017", пишет в среду газета "Известия".

Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

"Мы ждем постановление в ближайшее время… В целом решение позитивное. Многие наши участники экспонируются как у нас, так и на "Армии". И то, что сейчас появилось окно, позволит им нормально подготовиться к обеим выставкам. Надо понимать, что многие экспонаты за пару дней перевезти из Жуковского в Кубинку просто физически невозможно", - рассказал изданию заместитель гендиректора ОАО "Авиасалон" (организатор МАКС) Николай Занегин.

Как отмечает газета, из-за совмещения дат проведения двух выставок, у авиаторов было всего два дня между закрытием одной и началом второй.

"Для Объединенной авиастроительной корпорации обе выставки ключевые… При этом пока только МАКС предоставляет возможности для демонстрации как военной, так и гражданской техники в павильонах и статических стоянках. Кроме того, в Жуковском проводится масштабная летная программа показа авиационной и вертолетной техники. Тем не менее "Армия" для нас - ключевое мероприятие в области продвижения продукции в интересах Минобороны и военно-технического сотрудничества", - сообщили изданию в пресс-службе ОАК.

Международный авиационно-космический салон МАКС проводится с 1993 года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Главная цель проведения форума - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОАК

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