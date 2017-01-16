Морпехи США прибыли в Норвегию для учений в зимних условиях



Военнослужащая ВС Норвегии. 11 августа 2016. Тренировочная база в бронетанковом батальоне в Норвегии.

Источник: Kyrre Lien / AFP 2016 Военнослужащая ВС Норвегии. 11 августа 2016. Тренировочная база в бронетанковом батальоне в Норвегии.Источник: Kyrre Lien / AFP 2016

Около 300 американских морских пехотинцев разместятся на норвежской военной базе "Вернес". Им предстоят обучение боевым действиям в зимних условиях и совместные маневры с норвежскими военнослужащими.

В Норвегию в понедельник, 16 января, в рамках ротации войск Североатлантического альянса прибыли около 300 морских пехотинцев США. В ближайшие шесть месяцев они будут дислоцированы на военной базе "Вернес", расположенной в центральной части Норвегии, примерно в 1500 км к западу от границы с Россией. Через шесть месяцев на базу направят новый состав, пишет агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря норвежских вооруженных сил, в первые четыре недели военные США пройдут базовый курс обучения в зимних условиях, "научатся ходить на лыжах и выживать в арктическом климате". "Это не имеет отношения ни к России, ни к сегодняшней ситуации", - подчеркнул он. В марте морпехи будут участвовать в совместных маневрах с норвежскими и британскими войсками - Joint Viking.

Первый случай со времен Второй мировой войны

Решение о размещении войск США было принято норвежским правительством 24 октября 2016 года. "Обороноспособность Норвегии зависит от помощи союзников. Для безопасности страны важно, чтобы союзники приезжали к нам и учились взаимодействовать с норвежскими вооруженными силами", - заявила тогда министр обороны королевства Ине Эриксен Сёрейде. Размещение временное, и в течение 2017 года будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе данного соглашения. Это - первый случай со времен Второй мировой войны, когда иностранные военные будут дислоцированы в Норвегии.

Беспокойство Москвы

Расширение масштабов мероприятий НАТО у границ России не способствует укреплению безопасности в Северной Европе и вызывает беспокойство у российской стороны, заявили ранее в посольстве РФ в Осло. "Мы бы хотели понять, для каких целей Норвегия так сильно желает нарастить собственный военный потенциал, в том числе за счет размещения американских сил в Вернесе", - говорится в комментарии посольства РФ в ответ на заявление о размещении войск.

Норвегия стала членом НАТО в 1949 году, но при вступлении в альянс по просьбе Москвы согласилась не размещать на своей территории иностранные военные контингенты, если страна не подвергается военной агрессии. Учения НАТО в это соглашение не входят, уточняет агентство AFP.

Несколькими днями ранее в Польше был размещен батальон НАТО под командованием США.