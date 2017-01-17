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В Кремле сожалеют, что США оказывают давление на представительства России

18.01.2017 РИА Новости 55 0
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Источник: mag-union.ru

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия предала огласке информацию о давлении Вашингтона на российских дипломатов из-за недружественной риторики уходящей администрации США, в Кремле сожалеют, что США оказывают давление на загранпредставительства РФ и зачастую собирают разведывательную информацию весьма агрессивными методами, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия надеется на больший уровень доверия и уважения с США в перспективе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции во вторник заявил, что за последние несколько лет активность США по вербовке российских дипломатов нарастала.

"Это действительно так, эта информация не предавалась широкой огласке… Обычно это не принято делать, но коли идет такая агрессивная, недружественная риторика со стороны уходящей администрации США, то, конечно, не лишним было бы напомнить, что такие случаи неоднократно имели место - попытки давления на наших дипломатов, попытки их завербовать по разным поводам и в разных ситуациях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли такие случаи были и как этому противостоять.

Он добавил, что "это свидетельствует о том, что на российские загранпредставительства действительно оказывается постоянное давление, ведется постоянная работа по сбору разведданных, причем зачастую весьма агрессивными способами".

"Это свидетельствует о достаточно недружественной линии в отношении России. Мы сожалеем в связи с тем, что в Вашингтоне прибегали к таким методам, и надеемся, что в наших двухсторонних отношениях в перспективе все-таки удастся наладить больший уровень взаимного доверия и взаимного уважения", - отметил пресс-секретарь российского президента.

Он подтвердил, что Москва реагирует на такие эпизоды. "Безусловно - это рутинная практика", - добавил Песков.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей

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