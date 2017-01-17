Лавров: если Трамп готов решать проблемы сообща, Москва ответит взаимностью
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Дональд Трамп
Источник: AP Photo/ Evan Vucci
MОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп и его администрация действительно готовы искать вместе с РФ подходы к решению общих проблем, Россия ответит взаимностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если то, что говорится Дональдом Трампом и его командой о России, о готовности искать с Россией совместные подходы к решению общих для нас проблем, к преодолению общих для нас угроз, если эта позиция новой администрации - то мы ответим взаимностью. Об этом не раз уже говорил президент Путин. Эта наша позиция не зависит от того, кто стоит в руководстве той или иной страны. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто готов делать это на основе равноправия и взаимного учета интересов", - сказал Лавров.
17.01.2017
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