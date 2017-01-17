Путин: у меня нет оснований критиковать или защищать Трампа
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Владимир Путин
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не знаком с избранным президентом США Дональдом Трампом, так что не имеет оснований критиковать или защищать его.
"Я с господином Трампом не знаком, я его никогда не встречал, я не знаю, что он будет делать на международной арене, поэтому у меня нет никаких оснований ни нападать на него, критиковать его за что-то, ни защищать, как бы то ни было", - сказал Путин на пресс-конференции во вторник.
"Мы даже не будем обращаться в Нобелевский комитет, чтобы ему присвоили Нобелевскую премию по математике, по физике, либо по какому-то другому предмету. У меня нет для этого никаких оснований", - добавил он.
17.01.2017
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