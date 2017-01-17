Москва готова к диалогу о стратегической стабильности с новыми властями США



Сергей Лавров

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС Сергей ЛавровИсточник: Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва будет готова возобновить диалог между РФ и США о стратегической стабильности, когда администрация Трампа вступит в свои права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем готовы, как только американская администрация вступит в свои права и подготовится, со своей стороны, встречаться, разговаривать по-деловому, ощущая ответственность и перед народами наших стран, и перед народами всего остального мира", - сказал он.

"Мы должны прекрасно понимать, что, говоря о международной безопасности и о тех шагах, которые нужно сделать, чтобы сокращать материальные угрозы безопасности, необходимо иметь в виду и учитывать все без исключения факторы, которые влияют на стратегическую стабильность, а таковых, помимо ядерного оружия, накапливается уже немало. Это и неядерные стратегические, в том числе гиперзвуковые вооружения, которые способны доставать любую точку земного шара за один час без всяких ядерных боеголовок. Поэтому, если у вас это есть, то вам и ядерное оружие, может быть, не нужно", - сказал министр.

Во-вторых, указал Лавров, это конечно, программа противоракетной обороны, которая меняет стратегический баланс.

"И здесь необходимо договариваться о том, как сделать так, чтобы эти изменения стратегического баланса не привели к дестабилизации обстановки. Это, конечно, еще и такой фактор, влияющий на стратегическую стабильность, как планы, по крайней мере, нынешней администрации, как и предыдущих администраций США, вывести оружие в космос и целый ряд других факторов, в том числе и отказ американцев ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - добавил он.