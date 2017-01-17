«БАе системз» заключила контракт на поставку гаубиц M-777 СВ Индии



Гаубица M-777. Фото: wn.com Гаубица M-777. Фото: wn.com

ЦАМТО, 17 января. «БАе системз» (BAE Systems) объявила о заключении с Минобороны США контракта на поставку Сухопутным войскам Индии 145 сверхлегких буксируемых 155-мм/39 гаубиц M-777 в рамках программы «Иностранные военные продажи».

Стоимость контракта МО США с «БАе системз» составила 542 млн. долл. Работы по исполнению контракта начнутся немедленно и будут выполняться «БАе системз» и компаниями-поставщиками на мощностях в Великобритании, США и Индии. Поставки планируется начать в июне 2017 года.

Как сообщал ЦАМТО, процедура закупки гаубиц M-777 для ВС Индии началась в 2008 году. В январе 2010 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной поставке Индии в рамках программы «Иностранные военные продажи» 145 ед. 155-мм легких буксируемых гаубиц M-777 с лазерными инерциальными артиллерийскими системами прицеливания (LINAPS), а также связанных с контрактом комплектующих, услуг и оборудования на сумму 647 млн. долл.

Ввиду того, что к началу 2013 года компания не получила от Министерства обороны Индии подтверждения закупки, стоимость поставки выросла до 694 млн. долл., а согласно представленному DSCA в Конгресс в августе 2013 года новому уведомлению, составила уже 885 млн. долл. Министерство обороны Индии первоначально отклонило американское предложение из-за высокой стоимости, но впоследствии стороны достигли компромисса, включая размещение производства в Индии, и возобновили процесс переговоров. В течение 2015-2016 гг. стороны окончательно согласовали условия продажи.

Комитет правительства Индии по безопасности (CCS), возглавляемый премьер-министром Нарендрой Моди, санкционировал закупку M-777 в середине ноября 2016 года. В октябре проект был одобрен Советом оборонных закупок МО Индии (DAC). Письмо с предложением и принятием предложения (LOA) было подписано Министерством обороны Индии 30 ноября 2016 года. Общая стоимость продажи с учетом всех дополнительных издержек и услуг оценивается в 737 млн. долл. (50 млрд. рупий).

Как планируется, «БАе системз» поставит первые 25 гаубиц в готовом виде. Еще 120 гаубиц M-777 будут собраны «БАе системз» совместно с индийской компанией «Махиндра энд Махиндра» в течение 48-54 месяцев на предприятии в Индии. В перспективе количество приобретенных СВ Индии гаубиц M-777 может возрасти до 400 ед.

Предполагается, что гаубицы будут переданы артиллерийским частям из состава 17-го горного ударного корпуса, который контролирует участок границы с Китаем в Гималаях протяженностью 4057 км. Стоимость одобренной офсетной программы, сопряженной с контрактом, составит около 200 млн. долл.

Помимо СВ Индии, заказчиками гаубиц M-777 являются ВС США, Канады и Австралии.