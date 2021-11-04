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Российская газета

Эшелон с клонами американских гаубиц М777 сняли на видео в Китае

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Источник изображения: rg.ru

Перевозку железнодорожным транспортом новых 155-мм буксируемых гаубиц AH4 сняли на видео в одной из провинций Китая.

Всего на платформах можно увидеть восемнадцать единиц техники. В то же время сообщается, что это только часть того, что находится в эшелоне, перебрасывающем артиллерийское соединение в район учений.

Зарубежные эксперты считают детище корпорации NORINCO AH4 аналогом выпускаемого британской компанией BAE Systems для армии США орудия М777. Они во многом сходны по конструкции и тактико-техническим характеристикам.

Заокеанская система эксплуатируется с 2005 года, а об изделии из Поднебесной впервые стало известно девять лет назад.

"Три семерки" немного легче: 4200 кг против 4500 кг. Это позволяет их перебрасывать при помощи вертолетов.

Длина стволов одинаковая - 39 калибров. Дальность стрельбы обычными снарядами также не сильно отличается 24700 кг и 25000 кг соответственно.

В значениях максимальной дальности преимущество - у китайских активно-реактивных боеприпасов, они могут бить на 40000 метров, конкуренты - на 30000 метров.

Однако американский управляемый M982 Excalibur со спутниковой инерциальной системой также способен преодолевать расстояние в 40000 метров. У бойцов НОАК пока имеется лишь высокоточное оружие с лазерным наведением, уничтожающее противника на дистанции в 25 км. Численность расчетов - по семь человек. Обе гаубицы поставляются на экспорт, так, BAE Systems снабжает ими армии Австралии, Канады и Индии, а NORINCO отправила партию в Объединенные Арабские Эмираты.


Алексей Брусилов

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Страны
Австpалия
Великобритания
Индия
Канада
Китай
ОАЭ
США
Продукция
M982 Excalibur
Компании
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M777
Norinco
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Военные учения
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