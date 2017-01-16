Путин подписал указ об установлении Дня войск Национальной гвардии
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Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского внутренних войск МВД России во время тренировки к Параду Победы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. День войск Национальной гвардии будут отмечать в России 27 марта. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
"В целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации постановляю: Установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта", — говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 16 января. Ранее в этот день отмечали День внутренних войск Министерства внутренних дел.
О создании Росгвардии Владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года. В июле он подписал соответствующий закон. Новую структуру возглавил генерал армии Виктор Золотов, в нее вошли внутренние войска МВД, отряды полиции специального назначения и вневедомственная охрана. Национальная гвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ. Ведомству также поручено контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия.
16.01.2017
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