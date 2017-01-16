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Эксперт: РФ может принять предложение Трампа о сокращении ядерного арсенала

17.01.2017 РИА Новости 45 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия могла бы принять предложение избранного президента США Дональда Трампа о сокращении ядерных арсеналов и снизить количество боезарядов с 1550 до 1000, если в соглашение будут внесены пункты, которые не позволят США получить стратегическое преимущество за счет развертывания космических сил и противоракетной обороны, полагает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Ранее Трамп в интервью лондонской Times и немецкой Bild заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

"С моей точки зрения, мы могли бы пойти на снижение количества боезарядов до 1000, сейчас у нас 1550. Теоретически это возможно, но лишь при условии решения вопроса по противоракетной обороне и по космосу, иначе это будет просто одностороннее разоружение России, потому что американцы сейчас нарушают стратегическую стабильность", - сказал Бужинский.

Он добавил, что для оценки инициативы Трампа необходим "предметный разговор", в ходе которого будут предложены параметры потенциального соглашения. При этом эксперт отметил, что Россия не должна позволить американцам получить стратегическое преимущество в обмен на отмену санкций.

"Пока что это безотносительное заявление ни о чем. Во-первых, непонятно, о каком ядерном оружии идет речь - стратегическом или нет. Во-вторых, мы не знаем параметры этих сокращений - то, что предлагал (президента США Барак - ред.) Обама, или что-то новое. В-третьих, неясно, какие санкции Трамп собрался отменять, и в-четвертых, у нас есть позиция по дальнейшим сокращениям стратегических ядерных вооружений, которая никак не связана с санкциями, она заключается в том, что стратегическая стабильность - это многокомпонентное понятие, а не только наличие СНВ", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, позиция России заключается в том, что сокращение арсеналов ядерного оружия должно рассматриваться вкупе с развертыванием космических сил, систем противоракетной обороны и стратегических сил в неядерном оснащении.

16.01.2017
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