В Таджикистане российские артиллеристы провели антитеррористические учения
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Самоходная гаубица 2С1 Гвоздика. Фото с сайта http://legion.wplus.
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили колонну "джихад-мобилей" условных террористов в горах Таджикистана, сообщает в понедельник пресс-служба российского Центрального военного округа.
"Военнослужащие артиллерийских подразделений 201-й военной базы, дислоцированной в республике Таджикистан, в ходе проведения тактических учений уничтожили колонну джихад-мобилей условных террористов в предгорьях Таджикистана", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после обнаружения колонны высокомобильных автомобилей повышенной проходимости артиллеристы в кратчайшие сроки произвели расчет координат и скорости передвижения цели. Артиллеристы залпом уничтожили цели с помощью осколочно-фугасных снарядов из самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".
Добавляется, что особое внимание в ходе учения уделялось вопросам ведения разведки и определения координат целей с использованием беспилотных летательных аппаратов и оптических приборов.
16.01.2017
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