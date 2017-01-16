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Украина проведет проверку на территории РФ в рамках Венского документа

17.01.2017 ИТАР-ТАСС 39 0
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Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков
Источник: © Минобороны РФ

Россию также посетят инспекторы из Германии и Сербии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российская Федерация дала согласие на просьбу Украины провести инспекцию в одном из районов Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 16 по 19 января 2017 г. Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - сообщил он.

Рыжков отметил, что площадь района, на территории которого пройдет проверка, составляет около 16 тыс. кв. км.

Он подчеркнул, что цель подобных мероприятий - определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района.

Инспекцию на территории РФ также проведут специалисты из Германии и Сербии. Германские специалисты посетят с инспекцией 252 мотострелковый полк, дислоцированный в городе Богучар Воронежской области. По словам Рыжкова, целью подобной инспекции является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники в данном полку. Он также отметил, что инспекторам будет представлен предусмотренный Венским документом брифинг, а также предоставлена возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы ВВТ полка.

Сербские специалисты проведут инспекцию на территории одного из районов Московской области. Рыжков отметил, что площадь района составляет около 3500 кв. км. Он подчеркнул, что цель подобной инспекции - определение масштабов или подтверждение отсутствия проведения военной деятельности в пределах указанного района. В ходе инспекции сербским специалистам также будут представлены брифинги от командования формирований и воинских частей с информацией о них и о военной деятельности, проводимой на территории района.

В соответствии с положениями Венского документа 2011 года, каждое государство-участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого государства-участника. Инспектирующее государство также может пригласить другие государства-участники принять участие в инспекции.

16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Германия
Россия
Сербия
Украина
Проекты
Ядерный щит

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