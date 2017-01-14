Государство покроет верфям часть убытков от строительства ледоколов



Спуск на воду на ООО "Балтийский завод - судостроение" головного строящегося универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я). Санкт-Петербург, 16.06.2016

Источник: Валентин Беликов и Сергей Николаев / www.dp.ru Спуск на воду на ООО "Балтийский завод - судостроение" головного строящегося универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я). Санкт-Петербург, 16.06.2016Источник: Валентин Беликов и Сергей Николаев / www.dp.ru

Как сообщил санкт-петербургский ресурс www.dp.ru, Правительство Российской Федерации докапитализирует Балтийский завод и Выборгский судостроительный завод на 1 млрд рублей. Но это не покроет и 30% расходов верфей на строительство ледоколов для Минтранса.

Государственное АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) вложит 1 млрд рублей в капитал двух северо-западных верфей: ООО "Балтийский завод - судостроение" (БЗС) и ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ).

Источники в ОСК и на верфях подтвердили "ДП", что правительство уже приняло решение о выделении средств из федерального бюджета и деньги даже перечислены на счета ОСК. По словам источников, из общей суммы 700 млн рублей получит БЗС и 300 млн рублей - ВСЗ. Но эти вливания не позволят верфям полностью покрыть расходы на строительство ледоколов. Всего верфям требуется 3,4 млрд рублей. А Балтзаводу, кроме того, нужно найти еще 3,4 млрд рублей, чтобы рассчитаться с кредиторами до конца 2017 года.

Решение именно о докапитализации верфей принято в связи с тем, что это более простая процедура, чем оформление изменения цены госконтракта, которое надо утверждать отдельными распоряжениями правительства, что практически нереально, говорят судостроители.

В 2012 году ВСЗ получил от ОСК контракт на строительство трех дизель-электрических ледоколов проекта 21900 для ФГУП "Росморпорт". Завод выполнил заказ, последний в серии ледокол "Новороссийск" Росморпорт получил в декабре 2016 года.

Сметная стоимость каждого судна составляла 4,06 млрд рублей. Но из-за девальвации рубля и роста процентных ставок расходы на строительство ледоколов возросли. Недостающие средства, по словам главы ВСЗ Александра Соловьева, предприятие занимало в банках. И, как следует из отчетности верфи, убытки по строительству ледоколов составили 850 млн рублей.

"На 16 января у нас уже намечен совет директоров, на котором будет принято решение о проведении дополнительной эмиссии акций", - пояснил Александр Соловьев.

БЗС с 2011 года строит для Росморпорта дизель-электрический ледокол 25 МВт проекта 22600 "Виктор Черномырдин". Передать судно заказчику планировалось в конце 2015 года. Но завод спустил на воду корпус судна только накануне нового, 2017 года, да и то без надстройки.

Изготовление надстройки БЗС поручил германской Nordic Yards Виталия Юсуфова, чтобы ускорить строительство ледокола. Но после резкой девальвации рубля БЗС отказался от этой идеи и теперь требует с контрагента вернуть аванс - 185 млн рублей. Девальвация рубля стала главной причиной увеличения стоимости строительства ледокола, так как он оснащается импортными комплектующими.

Изначально стоимость судна по госконтракту составляла 7,94 млрд рублей, а теперь на его достройку требуется еще 2,5 млрд рублей.

Гендиректор БЗС Алексей Кадилов отказался комментировать ситуацию. В пресс-службе предприятия пояснили, что верфь планирует сдать ледокол заказчику только в III квартале 2018 года.

Как ранее говорил "ДП" Алексей Кадилов, помимо обязательств по ледоколу на БЗС повесили обязательства АО "Балтийский завод" перед кредиторами (входит в ОСК, у него БЗС арендует мощности). По мировому соглашению, подписанному в январе 2016 года, кредиторам надо выплатить 3,4 млрд рублей до конца 2017 года. Собственных средств у БЗС нет. Но в ОСК надеются еще выбить средства из федерального бюджета.

Комментарий bmpd. На самом деле, как неоднократно уже отмечалось, в том числе и в нашем блоге, главной причиной убытков ООО "Балтийский завод - судостроение" и ПАО "Выборгский судостроительный завод" при строительстве дизель-электрических ледоколов является не "двевальвация рубля", а заключение обеими предприятиями контрактов на строительство ледоколов по заведомо заниженным и с самого начала нереалистичным ценам. В случае со строящимся на БСЗ ледоколом проекта 22600 (ЛК-25) "Виктор Черномырдин" это дополняется известной эпопеей с перепроектированием судна в связи с выявившимися грубыми ошибками при разработке его проекта и документации.