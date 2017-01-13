НАТО готовится к бюджетному рывку



Морпехи Британских Королевский военных сил совместно с португальскими морпехами высаживаются из лодки типа амфибия во время учений НАТО в Лиссабоне. Морпехи Британских Королевский военных сил совместно с португальскими морпехами высаживаются из лодки типа амфибия во время учений НАТО в Лиссабоне

Источник: AP Photo, Steven Governo Морпехи Британских Королевский военных сил совместно с португальскими морпехами высаживаются из лодки типа амфибия во время учений НАТО в Лиссабоне. Морпехи Британских Королевский военных сил совместно с португальскими морпехами высаживаются из лодки типа амфибия во время учений НАТО в ЛиссабонеИсточник: AP Photo, Steven Governo

Страны альянса повышают оборонные расходы, а Россия сокращает

Военные расходы стран мира постоянно возрастают. В текущем году их суммарный объем увеличился до 1,57 трлн долл., то есть по сравнению с прошлым годом вырос почти на 200 млрд. Такая цифра была приведена в очередном ежегодном докладе (Annual Defence Budgets Report) специалистов англо-американской информационно-аналитической компании IHS Markit, в состав которой с 2008 года входит Информационная группа Джейна (Jane’s Information Group). Периодические справочники и новостные издания этой группы широко известны во всем мире. Они охватывают все сферы военного строительства различных стран и считаются наиболее авторитетными среди изданий, посвященных военной тематике, данные для которых собираются из открытых источников. Этот доклад, в котором приводятся данные по объемам военных бюджетов 105 стран, как правило, выходит в декабре. В нем содержатся не только сведения о военных расходах стран мира в каждом текущем году, но и даются аналитические оценки оборонных затрат и приводятся прогнозы их изменения на ближайшие пять лет.

Почему же так остро хочется денег

В настоящее время руководство НАТО находится в состоянии паники, которая возникла в Брюсселе в связи с избранием республиканца Дональда Трампа на пост президента США.

В ходе избирательной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшей организацией и говорил, что ее членам необходимо выполнять все свои обязательства перед альянсом области повышения бюджетных требований на оборону. После этих высказываний кандидата в президенты у значительной части заокеанских политиков и администраторов, как и у их европейских коллег, сложилось мнение, что Трамп свой скепсис в отношении блока претворит в жизнь.

Практически сразу же после избрания нового президента США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг со страниц британской газеты Guardian обратился к Трампу. Он заявил, что за последние несколько лет ситуация с безопасностью «драматически ухудшилась» из-за «напористой России» и нестабильности на Ближнем Востоке и на севере Африки. Столтенберг подчеркнул, что «ответом на эти вызовы стало самое масштабное со времен холодной войны усиление коллективной обороны, и США здесь подтвердили свою приверженность защите европейской безопасности, разместив новую вооруженную бригаду на востоке континента».

Генсек выразил свое согласие с тем, что уровень прочности Североатлантического союза в значительной мере определяется справедливостью распределения ответственности между его членами, прежде всего финансовыми обязательствами. «На сегодняшний день на долю США приходится почти 70% расходов альянса на оборону, и их призывы к более справедливому распределению нагрузки обоснованны», – объявил Столтенберг.

Несколько позднее, выступая в представительстве Германского фонда Маршалла в Брюсселе, он сказал, что в 2016 году «военные бюджеты европейских стран НАТО и Канады вырастут на 3%». Он также подчеркнул, что далеко еще не все члены альянса готовы вкладывать 2% своих национальных ВВП в обеспечение коллективной безопасности. «Тем не менее мы пока далеки от достижения нашей цели уровня военных расходов всех членов альянса в 2% национального ВВП», – сказал генсек.

В середине этого года еще до начала саммита НАТО в Варшаве генсек НАТО заявил, что уже в этом году расходы альянса вырастут на 3 млрд долл. Как показывают данные, приведенные в докладе IHS Markit Ltd., расходы стран НАТО в 2016 году действительно выросли. В этом документе отмечается, что впервые за последние шесть лет страны НАТО в связи с намерением США сократить свои оборонные затраты, обострением ситуации в Европе и расширением НАТО на восток вынуждены увеличить свои военные расходы. Там отмечается, что в будущей пятилетке военные бюджеты европейских стран блока будут увеличены приблизительно на 10 млрд долл. Общий бюджет стран НАТО в 2016 году составил 219 млрд долл., в 2020 году его объем достигнет 230,4 млрд.

Военные бюджеты ведущих стран НАТО в этом году возросли, но на относительно малые суммы. Бюджет США, главного куратора блока, возрос почти на 7 млрд и составил чуть более 622 млрд. Военные расходы ведущих стран НАТО Великобритании, Германии и Франции в этом году по сравнению с прошлым практически не изменились и составили 53,8, 35,75 и 44,4 млрд долл. соответственно.

А вот прибалтийские страны резко лезут вверх со своими военными расходами, хотя по сравнению с другими странами они довольно маловаты. С начала возникновения кризиса в Украине военные бюджеты стран Балтии возросли в два раза и, как отмечают авторы доклады, еще в два раза будут увеличены в ближайшем будущем. В 2014 году общие расходы прибалтийских стран на оборону выросли до 930 млн долл. В 2016 году их военные затраты составляют уже 1,45 млрд долл.

Некоторые российские эксперты утверждают, что наращивание военной мощи и расходов на оборону в странах НАТО является основой создания инфраструктуры для будущей гонки вооружений.

Россия – первый враг Европы

Большая часть стран блока объясняет необходимость наращивания своих военных затрат прежде всего угрозой со стороны России. Берлин и Лондон обвиняют Москву в агрессивности и строят свою военную политику исходя из этой установки.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз в настоящее время «не способен защитить себя от внешних угроз и не может полагаться только на трансатлантическое партнерство с Соединенными Штатами. Германия, которая сегодня тратит около 1,2% ВВП на оборону, и США, которые тратят 3,4%, должны сблизиться по этому показателю», – сказала Меркель. Глава немецкого правительства добавила, что «в долгосрочной перспективе нет ничего хорошего, если мы будем говорить, надеяться и ждать, чтобы другие несли за нас оборону». А в последней редакции Белой книги ФРГ, в которой оцениваются угрозы национальной безопасности, отмечается, что Россия «теперь является не партнером, а соперником». Берлин, базируясь на событиях в Крыму и на востоке Украины, обеспокоен тем, что Россия «готова насильственно продвигать свои интересы». По мнению правительства Германии, без кардинального изменения внешнеполитического курса России она уже в обозримом будущем «станет угрозой безопасности для нашего континента».

Однако нельзя не отметить, что один из основных оппонентов Ангелы Меркель, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступает за сохранение членства Германии в НАТО лишь при условии, что блок откажется от своих наступательных действий против России и останется исключительно оборонительным союзом. Об этом 12 декабря с.г. недавно заявила лидер АдГ Фрауке Петри.

«Мы высказались в пользу дальнейшего членства в НАТО лишь при условии, что альянс вновь вернется к своему оборонительному предназначению, от которого он, на наш взгляд, давно отказался. НАТО слишком часто действует как наступательный союз, в частности, по отношению к России», – заявила Петри в интервью новостному агентству «Спутник». По ее мнению, исторический экскурс показывает, что Европе и Германии «хорошо жилось лишь в те времена, когда мы поддерживали разумные отношения с Россией».

В середине этого года новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своего первого выступления в британском парламенте в качестве главы правительства заявила, что угроза, исходящая от таких стран, как Россия и Северная Корея, остается реальной.

А вот Париж придерживается совершенно другого мнения. По прибытии в начале июня этого года в Варшаву на саммит НАТО президент Франции Франсуа Олланд заявил, что «НАТО не претендует на то, чтобы влиять на отношения, которые Европа должна поддерживать с Россией». «Для Франции Россия не является ни противником, ни угрозой», – сказал Олланд. А чуть позже он подчеркнул, что Франция рассматривает Россию не в разрезе соперничества, а в разрезе партнерства. Тем не менее, считает президент, на примере Украины можно утверждать, что Россия способна использовать военную силу.

В мае этого года департамент информации и печати (ДИП) МИД России, комментируя заявления председателя Военного комитета НАТО Петра Павела о «существующих угрозах с Востока», заявил: «Не вызывает сомнений, что в условиях явной неспособности НАТО вносить существенный вклад в противодействие таким реальным вызовам современности, как терроризм, только раскручивание антироссийской кампании позволяет альянсу добиваться от своих государств-членов увеличения военных расходов и хоть как-то оставаться «на плаву». «Публичные заявления о необходимости купирования рисков для стран – членов НАТО, возникающих, собственно, в результате беспрецедентного наращивания военной активности и инфраструктуры блока в непосредственной близости от российских границ, являются и вовсе верхом цинизма», – добавили в ДИП МИД.

Москва ушла из пятерки

Как отмечается в докладе IHS Markit, впервые за три последних десятилетия Россия выпала из пятерки государств, имеющих самые большие военные бюджеты. В 2016 году расходы РФ на оборону сократились на 6,6% (в долларовом выражении). Госбюджет России 2016 года включал первое с конца 1990-х годов сокращение оборонных расходов, в результате чего Россия откатилась с четвертого на шестое место по величине военных бюджетов в мире. Россию обогнали Индия и Саудовская Аравия.

По данным IHS Jane’s, оборонный бюджет России в 2016 году составил 48,45 млрд долл. В прошлом году его объем был равен 51,84 млрд. Авторы доклада указывают, что в обозримом будущем 2015 год скорее всего будет тем годом, на который приходится пик оборонных расходов России. Аналитики IHS, основываясь на данных проекта федерального бюджета на предстоящие три года, констатируют, что в 2017 году расходы России на оборону продолжат снижаться и что официальный бюджет Кремля по разделу «Национальная оборона» в будущем году упадет по сравнению с 2016 годом на 27% – до 42 млрд долл.

IHS также прогнозирует, что при текущих планах Россия по размеру оборонных расходов к 2020 году уступит еще и Франции и опустится на седьмое место в мире.

В таблице показаны рейтинги 10 стран, военные расходы которых превышают затраты на ВС всех остальных государств мира.

В ходе 12-й большой пресс-конференции, состоявшейся в 23 декабря прошлого года в Центре международной торговли на Красной Пресне, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о ситуации в экономике страны, сказал, что в будущем году бюджет «остается дефицитным» и что «экономить придется на многом». Он подчеркнул, что «основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел «Национальная оборона».

«Если в 2011 году мы тратили 2,7% ВВП на раздел «Национальная оборона», то в этом году и за последние пять лет мы сильно увеличили эти расходы: за последний – уходящий – год это будет уже 4,7. В следующем году будет 3,3 и в 2019-м – 2,8. Мы входим в нишу 2,8 и на протяжении нескольких лет будем ее держать», – заявил президент и добавил, что «это не отразится на наших планах по укреплению обороноспособности», поскольку в предыдущие пять лет в оборонный сектор было направлено «достаточно много средств».

Президент также подчеркнул, что сегодня Россия «сильнее любого потенциального агрессора». Это, по его словам, определяется успехами в модернизации ВС, историей и географией России и сегодняшним внутренним состоянием российского общества.

Владимир Иванов