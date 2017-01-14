Глава Lockheed Martin сообщила о близости к договоренности по снижению цены на F-35



Истребитель F-35А на фоне всей номенклатуры применяемого вооружения

Источник: uk.businessinsider.com Истребитель F-35А на фоне всей номенклатуры применяемого вооруженияИсточник: uk.businessinsider.com

Мэрилин Хьюсон согласилась с избранным президентом США Дональдом Трампом в том, что стоимость программы должна быть как можно более низкой при сохранении высокого качества самолетов

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон считает, что договоренность о снижении цены на новейшие американские истребители F-35 может быть вскоре достигнута. Об этом она заявила журналистам в пятницу в Нью-Йорке после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Хьюсон заверила, что согласна с республиканцем по поводу того, что стоимость программы "должна быть как можно более низкой" при обеспечении высокого качества самолетов. Говоря о встрече с Трампом, она отметила: "Я была рада возможности сказать ему, что мы близки к договоренности о значительном снижении стоимости следующей партии самолетов по сравнению с предыдущей". Глава Lockheed Martin также сообщила, что реализация указанной программы позволит создать в США до 1,8 тыс. рабочих мест.

Ранее Трамп заявил, что расходы на программу создания новейших F-35 крайне высоки, в связи с чем он обратился к компании Boeing с просьбой назвать, в какую цену может обойтись производство сравнимых по показателям истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet.

Одноместный всепогодный истребитель пятого поколения F-35 Lightning-2 спроектирован Lockheed Martin с использованием технологии "стелс". Первый полет машина совершила в декабре 2006 года. В ее создании приняли участие США, Великобритания, Италия и ряд других стран. В США F-35 выпускается в трех разных модификациях (для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты), стоимость одного истребителя составляет примерно $100 млн.

F/A-18E/F Super Hornet - американский палубный истребитель-бомбардировщик, совершивший первый полет в 1995 году и с тех пор активно используемый Вооруженными силами США. Этот самолет был разработан авиастроительной корпорацией McDonnell Douglas, которая объявила о своем слиянии с Boeing в 1997 году.