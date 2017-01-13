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Япония показала бронетранспортер для защиты от вторжения на спорные острова

16.01.2017 Lenta.ru 34 0
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Прототип БТР
Прототип япоского колесного бронетранспортера
Источник: Defence Blog / Youtube

Министерство обороны Японии провело демонстрационный показ прототипа нового колесного бронетранспортера, предназначенного для "противодействия вторжению на острова". Об этом пишет Defense News.

Проект "усовершенствованной колесной бронемашины" — Wheeled Armoured Vehicle (Improved) — запущен, чтобы создать замену для бронетранспортеров "тип 96", принятых на вооружении Сил самообороны Японии в 1996 году.

Минобороны Японии видит эту машину частью новой стратегии развития в сценарии "противодействия вторжению на острова", связанном с так называемой "переориентацией на сдерживание в южном направлении". Эта стратегия подразумевает оборону островов в Восточно-Китайском море, владение которых оспаривается Китаем.



20-тонная машина в сравнении со своим предшественником получит усовершенствованную защиту (в том числе противоминную), а также усиленную подвеску. Бронетранспортер с экипажем из трех человек сможет перевозить до восьми десантников.

На машину установлен новый 10,8-литровый дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил, позволяющий развивать скорость до 100 километров в час при движении по шоссе.

Государственные испытания бронетранспортера должны начаться до 2019 года, после чего его планируется принять на вооружение.

Между Японией и Китаем существует территориальный спор, касающийся островов Сенкаку, или Дяоюй, возле которых обнаружены залежи нефти. Де-факто эту территорию контролирует Япония, но КНР предъявляет на них претензии с конца 1960 годов. По версии Пекина, архипелаг был открыт китайцами в XIV веке и является исконно китайской землей.

13.01.2017
Права на данный материал
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Страны
Китай
Япония
Проекты
ЯО

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