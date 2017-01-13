Соколов прокомментировал ответ ИКАО по стрельбам Украины вблизи Крыма



Максим Соколов

Источник: РИА Новости Максим СоколовИсточник: РИА Новости

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ получил ответ от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по ситуации со стрельбами Украины, сообщил в пятницу журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ранее Россия предложила рассмотреть ситуацию со стрельбами Украины вблизи Крыма на совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"Мы получили ответ, но нельзя сказать, что он нас устроил. Мы продолжаем переписку с ИКАО", - заявил Соколов.