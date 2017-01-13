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В России предлагают создать космические аппараты с ядерной энергоустановкой

16.01.2017 ИТАР-ТАСС 86 0
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КА с ЯЭУ
Экспериментальный космический аппарат с ядерной энергетической установкой
Источник: kbarsenal.ru

Спутники предназначены они для дистанционного зондирования Земли, исследования космического пространства, ретрансляции сигналов при исследовании дальнего космоса

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Петербургское конструкторское бюро (КБ) "Арсенал" предлагает создать космические аппараты с ядерной энергетической установкой для дистанционного зондирования Земли и исследования космоса, следует из информации на сайте предприятия.

В настоящее время ни у одной страны мира нет гражданских спутников с ядерной энергетической установкой. Практически все космические аппараты, за исключением межпланетных станций, используют солнечные батареи. Однако из-за низкой плотности потока солнечного излучения эти батареи имеют крупные габариты, поскольку они должны запасать энергию в аккумуляторах на время работы в тени.

"Космические аппараты предназначены для дистанционного зондирования Земли, исследования космического пространства, ретрансляции сигналов при исследовании дальнего космоса. Тип системы электропитания - ядерная энергоустановка нового поколения типа ЯЭУ-25М, разработчик - ОАО "Красная Звезда", - говорится в сообщении.

Предполагаемый облик аппаратов представлен на сайте предприятия. Так, масса одного спутника может составлять около 7,6 тонны, срок их активного существования должен быть не менее семи лет.

В КБ "Арсенал" не стали комментировать возможные перспективы применения таких спутников.

Ядерная энергетика уже использовалась в отечественных аппаратах при освоении космического пространства. Так, с 1970 по 1988 годы СССР запустил 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы был разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

В СССР было разработано четыре типа ядерных энергоустановок - "Ромашка", "Бук", "Топаз" и "Енисей". В США по программе SNAP были разработаны реакторные энергоустановки SNAP-10A, SNAP-2, SNAP-8.

Наиболее известным происшествием с космическими аппаратами, на которых был установлен ядерный реактор, является падение спутника "Космос-954" в январе 1978 года на территории Канады.

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Канада
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ

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