Финляндия закупит контрбатарейные радарные системы (Helsingin Sanomat, Финляндия)



Военнослужащий финской армии на учениях

Источник: Czarek Sokolowski / AP Военнослужащий финской армии на ученияхИсточник: Czarek Sokolowski / AP

Силы обороны Финляндии приняли решение о приобретении контрбатарейных радарных систем. Речь идет о совершенно новой для Финляндии системе вооружения.

Важность контрбатарейных радарных систем для уничтожения артиллерии и минометов противника и противодействия их деятельности была отмечена в ходе войны на Украине. Русские эффективно их применяют для уничтожения артиллерии армии Украины.

"Мы будем закупать контрбатарейные радары. С их помощью можно определить местонахождение артиллерийской единицы, ведущей огонь", - говорит полковник Паси Пасивирта (Pasi Pasivirta).

"Таких систем в Финляндии до настоящего момента не было, но они используются, к примеру, в Швеции. В Норвегии также обсуждается вопрос о приобретении таких систем".

Силы обороны Финляндии направят запросы на получение информации о радарных системах их производителям уже весной этого года.

"Мы работаем по плотному графику. Если все пойдет в соответствии с нашими планами, такой радар будет у нас на вооружении уже в 2020 году", - считает Пасивирта.

Стоимость проекта оценивается в десятки миллионов евро. Стоимость зависит от объемов закупаемых систем.

Пасивирта говорит, что вопрос о приобретении контрбатарейных радарных систем долгое время не стоял на повестке дня Сил обороны Финляндии.

"Мы не торопимся, но в то же время извлекаем для себя опыт из войны на Украине".

По словам Пасиврты, у Сил обороны сейчас действительно амбициозные планы по развитию артиллерии.

"Мы не хотим отставать. Как инспектор по вопросам артиллерии, я могу подтвердить, что если все задуманные нами проекты осуществятся, мы будем обладать самой лучшей и развитой артиллерийской системой, по меньшей мере, в Европе", - говорит Пасивирта.

Помимо контрбатарейных радарных систем сухопутные войска Финляндии приобретают бывшие в употреблении самоходные гаубицы в Южной Корее. Официальное сообщение об этой закупке будет опубликовано в ближайшее время.

"Главным критерием проектов по закупке радаров и артиллерийских систем является то, что ими будут использоваться военнослужащие. Они должны быть такими, чтобы военнослужащие смогли их применять".

Война на Украине продемонстрировала, что огонь артиллерии, гранатометов и ракетных установок все еще имеет огромное значение в ведении современной войны. По одной из оценок, около 85% всех людских потерь происходит именно от их огня.

Контрбатарейные радары используются уже несколько десятков лет. Однако в большинстве случаев это уже устаревшая техника.

Пасивирта считает, что в мире есть 6-7 фирм, которые могут производить современные системы, требующиеся Финляндии.

Такие производители есть, в том числе, в Швеции (Saab), Израиле (Elta Systems), США (Raytheon).

Запрос, который сделали Силы обороны Финляндии, является открытым, поэтому с предложением может выступить и Россия. Но Пасивирта не хотел бы давать оценку тому, что русские могут предложить.

Главным критерием эффективности контрбатарейных радаров является их возможность определить исходную точку ведения огня непрямой наводкой.

"Вместе с прочими разведывательными данными это позволяет дать представление о том, какая артиллерийская единица ведет огонь, - говорит Пасивирта. - Затем принимается решение о том, надо ли вести по ней огонь своими силами. Для развития умения поражения огнем очень важно, чтобы мы достигли таких навыков обнаружения цели, которые отсутствуют у нас на теперешний момент".

Система радаров может обеспечить запас некоторого времени для подготовки собственных войск, поскольку они будут оповещены о том, что по ним началась стрельба. Например, время полета артиллерийского снаряда, выпущенного с расстояния 30 километров, составляет 1,5 минуты.

Контрбатарейные системы значительно усложняют деятельность артиллерии противника, потому что он должен принимать во внимание наличие системы противодействия.

На практике это означает, что сразу после выстрела артиллерийские орудия и гранатометы нужно быстро перемещать в другое место для того, чтобы они сами не стали объектом огня противника. С одной огневой позиции можно вести огонь только на протяжении короткого времени.

Контрбатарейные радары, говоря на военном языке, относятся к так называемым новым видам эффективного ведения военных действий. На практике под этим подразумеваются различные системы вооружения и их деятельность.

Силы обороны Финляндии уже получили много образцов ведения эффективных военных действий. Это, в том числе, и возможность истребителя Hornet наносить бомбовые удары, которой не существовало весь послевоенный период.

Кроме этого, Военно-морские силы Финляндии после долгого перерыва намереваются закупать торпеды для противодействия подводным лодкам.

Ярмо Хухтанен (Jarmo Huhtanen)