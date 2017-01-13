На Кубани "Терминаторы" и "Крокодилы" уничтожили условного противника
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Вертолеты Ми-35М и Ми-8АМТШ
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" и боевых вертолетов Ми-35М "Крокодил" отдельного вертолетного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае уничтожили колонну бронетехники условного противника в ходе первых учебно-тренировочных полетов в этому году, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Боевые вертолеты нанесли авиационные удары с использованием неуправляемых ракет и пушечного вооружения по наземным целям, обозначающим танки, БТР, БМП и автомобильную технику. В ходе выполнения учебной задачи летчики израсходовали более 200 боеприпасов различных типов, уничтожив при этом около 40 различных целей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы округа, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М обладают уникальными летными и огневыми характеристиками. На них установлена система спутниковой навигации, позволяющая определять местоположение вертолета, выводить на цель в назначенное время, а также тепловизор, который ночью облегчает экипажу поиск и уничтожение наземных целей.
Сообщается также, что в учебной операции были задействованы до 10 вертолетов отдельного полка ЮВО, более 40 военнослужащих летного состава и подразделений обеспечения.
13.01.2017
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