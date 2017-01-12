Правительство ждет предложений Роскосмоса о судьбе МКС после 2024 года



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Роскосмос также должен сформулировать предложения о будущем пилотируемой космонавтике в целом, сказал вице-премьер РФ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Роскосмос должен сформулировать свое видение дальнейшей судьбы МКС после 2024 года с учетом ситуации в мировой политике и бесконечного обмена санкциями с западными партнерами. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 110-летию Сергея Королева.

"Возникает вопрос, что будет с МКС и мы ждем предложение от Роскосмоса. Не только в вопросе МКС, что будет вообще в целом с пилотируемой космонавтикой, с кем мы будем в пилотируемой космонавтике, сохраним ли мы то сотрудничество, которое мы сохранили сами, защитили его, несмотря на санкции и безудержное желание маккейнов и других ненормальных людей, которые сосредоточились в Сенате и пытались пилить сук, на котором они сидят, пытаясь остановить поставки ракетных двигателей, без которых они просто не могли бы летать", - сказал Рогозин.

Зампред правительства отметил, что вопрос при определении будущего облика пилотируемой космонавтики не только в целеполагании, но и в выборе союзников и партнеров. "Это хороший вопрос для всех нас: сможем ли мы обеспечить пилотируемую космонавтику национально, то есть в своих национальных целях, то есть это будет национальная станция или же это будет некое развитие МКС", - сказал вице-премьер.

Рогозин подчеркнул, что до сих пор Россия вела себя чрезвычайно грамотно и очень тонко в вопросе выбора ответа на санкции, которые были направлены в том числе и против высокотехнологических отраслей промышленности, против Роскосмоса в том числе. Он напомнил о том, что было принято решение о продлении работы МКС до 2024 года вопреки санкциям, что Россия по-прежнему продолжает обеспечивать доставку зарубежных космонавтов и астронавтов на МКС. Россия также продолжает совместные программы с США по автоматическим космическим аппаратам и поставки ракетных двигателей.

"Что-что, а космос точно нельзя рвать на части, как рвут американцы все отношения, связанные с нами, пугая нас новыми санкциями, - добавил Рогозин. - В космосе нельзя рисковать жизнью людей и высочайшими ценностями, которые исповедает человечество, исходя из узкокорыстных и узкоконъюнктурных амбиций некоторых государств".

О стратегии развития космической отрасли

В то же время вице-премьер сообщил, что стратегия развития космической отрасли должна быть внесена в правительство после марта.

По его словам, этот документ не стоит переоценивать, но тем не менее есть вопросы, которые требуют скорейшего ответа.

В частности, Рогозин отметил вопрос дальнейшего развития космодрома Восточный после 2024 года. "Что будет после 2024 года? Какая будет пилотируемая космонавтика? Это не предмет размышлений. Надо уже принимать сейчас эти решения, потому что денег безгранично быть не может, мы должны понять, в чем смысл пилотируемой космонавтики", - пояснил вице-премьер.

О переходе к ремонтнопригодным кораблям

Рогозин также сообщил, что в перспективе возможен переход от одноразовых космических кораблей к ремонтопригодным.

"Совершенно уникальный уровень принятия решений по использованию орбитальных группировок лежит в области создания космических аппаратов открытой архитектуры, использования универсальных платформ. Если это будет сделано, то мы могли бы даже перейти к ремонтопригодным космическим аппаратам, продлевая тем самым их срок жизни на орбите", - сказал он.

По словам вице-премьера, в ближайшее время также может быть принято решение об использовании транспортно-энергетического модуля. "Это уникальная работа, она идет, развивается, но мы хотим понять, как и для чего мы будем использовать эти новые возможности", - добавил Рогозин.

Летом 2016 года Роскосмос заказал Центру имени Келдыша разработку транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предназначенной для полетов в дальний космос (в том числе на Луну и Марс). Цена контракта составила 3,8 млрд рублей.