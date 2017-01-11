В ЦПК могут создать единый полигон для космических тренировок



Подводные тренажеры в круглом бассейне в Центре Подготовки Космонавтов имени Гагарина

Источник: Ростех Подводные тренажеры в круглом бассейне в Центре Подготовки Космонавтов имени ГагаринаИсточник: Ростех

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Единый полигон для космических тренировок может появиться в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, сообщил начальник ЦПК Юрий Лончаков.

"Сейчас проект (создания такого полигона) в стадии проработки. Это очень интересное направление. Давно была мысль - создать здесь, в Звездном городке, совместный уникальный полигон, чтобы в любое время проводить все необходимые тренировки экипажа", - сказал он в интервью Российской газете, свежий номер который которой выйдет 12 января.

Лончаков отметил, что раз в году экипажи Международной космической станции проходят перед полетом тренировки в различных климатогеографических зонах. Тренировки могут проходить в море, в пустыне, в лесу или в горах.