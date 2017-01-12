Стелс-танкер против России и Китая



Концепция малозаметного самолета-заправщика нового поколения по схеме "летающее крыло" для дозаправки истребителей пятого поколения F-22 и F-35, представленная компанией Lockheed Martin

Источник: militaryparitet.com Концепция малозаметного самолета-заправщика нового поколения по схеме "летающее крыло" для дозаправки истребителей пятого поколения F-22 и F-35, представленная компанией Lockheed MartinИсточник: militaryparitet.com

Компания Lockheed Martin представила концепцию малозаметного самолета-заправщика нового поколения по схеме "летающее крыло" для дозаправки истребителей пятого поколения F-22 и F-35.

Концепция впервые была представлена на форуме AIAA SciTech, в настоящее время ведется аэродинамическая продувка модели Hybrid Wing Body (HWB). Работы ведутся в рамках программы ВВС KC-Z по созданию нового самолета-заправщика, способного действовать в зоне действия современной ПВО.

ВВС США считают, что в конфликтах, подобных в Ираке или Афганистане, нет необходимости использовать такие скрытные воздушные самолеты-заправщики, однако в случае военного конфликта с Россией или Китаем, имеющих мощную систему ПВО, необходимость в стелс-танкерах станет очевидной. Поступление на вооружение возможно в период 2030-2040 годов.