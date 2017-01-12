Кремль не согласился с заявлением Тиллерсона по Крыму
|
Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
|
Дмитрий Песков
Источник: mag-union.ru
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва не согласна с заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Крыму и будет терпеливо разъяснять свою позицию новой администрации США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В среду Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, заявил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии "более широкого" соглашения, которое уважало бы интересы Украины.
Песков отметил, что "это та позиция, которую господин Тиллерсон изъявил в ходе обсуждения в соответствующей комиссии".
"Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.
"Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию", - подчеркнул Песков.
В ответ на просьбу прокомментировать заявление Тиллерсона о том, что российская армия якобы пересекла восточную границу Украины, и о необходимости США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, Песков сказал: "Я оставил бы это без реакции".
"Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться", - добавил он.
Накануне на слушаниях в сенате Тиллерсона спросили, поддерживает ли он идею поставок Украине оборонительного смертоносного оружия. Кандидат в госсекретари США в ответ на это выразил надежду на то, что перемирие в Донбассе сработает, но поддержал идею поставок Украине летального оружия, если боевые действия там будут продолжаться.
12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.01.2017 Тактика угрозы: союзники России указывают миру на "ядерную дубинку" США
13.01.2017 Стратегия устрашения России провалена, на подходе - инициатива сдерживания
13.01.2017 Глава Пентагона: США и РФ могут возобновить сотрудничество в духе 1990-х
13.01.2017 Везде российские ракеты (Echo24, Чехия)
13.01.2017 Военный эксперт: США создают в Европе новый "пороховой погреб"
12.01.2017 Трамп вновь пообещал снизить стоимость самолета F-35
12.01.2017 Военный эксперт: "Стратегия по устрашению России развалится на части" (Focus)
12.01.2017 СМИ: Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу странам НАТО