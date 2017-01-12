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Кремль не согласился с заявлением Тиллерсона по Крыму

13.01.2017 РИА Новости 66 0
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Источник: mag-union.ru

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва не согласна с заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Крыму и будет терпеливо разъяснять свою позицию новой администрации США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В среду Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, заявил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии "более широкого" соглашения, которое уважало бы интересы Украины.

Песков отметил, что "это та позиция, которую господин Тиллерсон изъявил в ходе обсуждения в соответствующей комиссии".

"Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

"Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию", - подчеркнул Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление Тиллерсона о том, что российская армия якобы пересекла восточную границу Украины, и о необходимости США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, Песков сказал: "Я оставил бы это без реакции".

"Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться", - добавил он.

Накануне на слушаниях в сенате Тиллерсона спросили, поддерживает ли он идею поставок Украине оборонительного смертоносного оружия. Кандидат в госсекретари США в ответ на это выразил надежду на то, что перемирие в Донбассе сработает, но поддержал идею поставок Украине летального оружия, если боевые действия там будут продолжаться.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд

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