Шойгу рассказал о перспективах развития вооруженных сил России
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Сергей Шойгу
Источник: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Развитие военной организации России должно идти с учетом возможного обострения международной обстановки, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Сегодняшнее состояние военной организации государства соответствует предъявляемым требованиям. Её развитие должно идти с учётом возможного обострения международной обстановки и непрерывного совершенствования систем вооружённой борьбы зарубежных государств", - сказал Шойгу на установочной лекции курса "Армия и общество".
По его словам, исходя из этого, планируются направления строительства Вооружённых сил - основного силового компонента военной организации. При этом Минобороны осуществляет координирующую роль в вопросах организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны.
"Для осуществления комплексного мониторинга, анализа военно-политической и стратегической обстановки в реальном масштабе времени, а также для оперативного принятия решений по управлению военной организацией страны создан и функционирует Национальный центр управления обороной Российской Федерации", - добавил министр.
12.01.2017
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