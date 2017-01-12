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Рогозин: полученный в Сирии опыт заставляет переходить на высокотехнологичное оружие

13.01.2017 ИТАР-ТАСС 77 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: РИА Новости/ www.ria.ru

По его словам, с 2018 года работа будет проходить в рамках новой программы вооружения

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Боевой опыт, приобретенный в Сирии, заставляет переходить на создание высокотехнологичного оружия.

Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, выступая на торжественном заседании, посвященном 295-летию прокуратуры России.

"Сейчас мы завершаем работу по подготовке новой стратегии развития космической отрасли, - отметил Рогозин. - Мы с 2018 года будем работать в рамках новой программы вооружения".

"Боевой опыт, приобретенный в Сирии, сегодня заставляет промышленность переходить к созданию высокотехнологичных систем, в том числе и роботизированных систем. Это еще более наукоемкая промышленность, это еще новые инвестиции в перевооружение промышленности", - отметил вице-премьер.

"И здесь коллеги из военно-промышленной комиссии рассчитывают на всемерную поддержку Генеральной прокуратуры для того, чтобы максимально эффективно использовать эти деньги и чтобы получить в итоге страну, идущей своей дорогой, своим путем, которая независима в принятии решений и которую все уважают", - подчеркнул Рогозин.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Сирия
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ВПК РФ
Персоны
Рогозин Дмитрий

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