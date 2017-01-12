Новую мотострелковую бригаду ЦВО усилили десятью РСЗО "Град"



Смонтированная на шасси автомобиля повышенной проходимости "КамАЗ-5350" 122-мм реактивная система залпового огня "Град"

Источник: www.vestnik-rm.ru Смонтированная на шасси автомобиля повышенной проходимости "КамАЗ-5350" 122-мм реактивная система залпового огня "Град"Источник: www.vestnik-rm.ru

САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Мотострелковую бригаду ЦВО в Самарской области, созданную в конце 2016 года, усилили реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град", сообщает пресс-служба военного округа.

"Мотострелковую бригаду Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Самарской области, усилили реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Град", - отмечается в сообщении.

В соединение поступили около десяти РСЗО на базе автомобиля повышенной проходимости "Урал". Реактивные системы позволят боевым расчетам автоматизировать систему управления наведением и огнём, а также вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.

Новая мотострелковая бригада была сформирована в Самарской области в конце 2016 года. Она состоит из мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и других подразделений.

БМ-21 (9К51) "Град" - это реактивная система залпового огня, разработанная в Советском Союзе. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки. РСЗО "Град" - самая массовая система залпового огня в мире.