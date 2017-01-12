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Причиной аварии "Прогресса" мог стать мусор в двигателе или заводской брак

13.01.2017 ИТАР-ТАСС 67 0
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Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

По предварительным данным, посторонние частицы могли попасть в двигатель из-за нарушения технологий при сборке

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Возможной причиной аварии при запуске грузовика "Прогресс МС-04" в декабре могло стать попадание посторонних частиц в полость насоса двигателя или нарушение технологии сборки двигателя, сообщили в среду в Роскосмосе.

"Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии - вскрытие бака "О" третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора). Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете", - говорится в сообщении.

В баке "О" третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У" находится окислитель, которым в данном типе ракет выступает жидкий кислород.

Двигатель 11Д55 (РД-0110) разработан воронежским Конструкторским бюро химавтоматики, производится на Воронежском механическом заводе. Компоненты топлива - керосин и жидкий кислород. Такие двигатели используются в том числе на ракетах "Союз-ФГ", которые выводят на орбиту пилотируемые корабли "Союз".

В Роскосмосе также отметили, что в ближайшее время будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли для обеспечения безопасного запуска космического грузовика "Прогресс МС-05". Ранее Роскосмос сообщил, что его запуск перенесен со 2 на 21 февраля. Госкорпорация не уточняла, какая модификация ракеты будет использована для запуска "Прогресса" - "Союз-У", потерпевшая аварию в декабре, или "Союз-2".

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

Комиссия по расследованию причин аварии начала работу 2 декабря и закончила ее 11 января. Работа комиссии несколько раз продлевалась. Комиссию возглавлял лично генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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