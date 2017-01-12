Четыре штурмовика Су-25 были переброшены в Сирию в рамках плановой ротации
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Глобальная безопасность
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Источник: © Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС
Первые шесть бомбардировщиков Су-24 уже переброшены с сирийской авиабазы Хмеймим на территорию России
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Четыре российских штурмовика Су-25 были переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках плановой ротации, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Так он прокомментировал информацию американского телеканала FoxNews об "увеличении военного присутствия России в Сирии".
"В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим на днях действительно вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом", - сказал он.
Первые шесть бомбардировщиков Су-24 уже переброшены с сирийской авиабазы Хмеймим на территорию России, в ближайшее время из Сирии вернутся другие летательные аппараты, заявил Конашенков.
"На территорию Российской Федерации с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24. В ближайшее время с территории Сирийской Арабской Республики спланирован вывод других летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава", - сказал он.
12.01.2017
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