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Южный военный округ получит в 2017 году около 1,8 тыс. единиц оружия и техники

13.01.2017 ИТАР-ТАСС 79 0
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Контрольные занятия в Южном военном округе (ЮВО). Источник: МО РФ

До конца 2020 года долю современных образцов всех видов вооружения и техники в регионе планируется довести до 70%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Войска Южного военного округа в 2017 году получат около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники, среди которых зенитные ракетно-пушечные комплексы, самолеты и вертолеты. Об этом сообщает пресс-служба округа.

"В 2017 году в войска Южного военного округа планируется поставка около 1,8 тыс. единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и "Тунгуска-М", самолеты Су-25СМ, Су-24М, вертолеты Ми-26, Ка-27М, радиолокационные станции и комплексы "Зоопарк-1М", "Аистенок", морской тральщик "Георгий Курбатов", морской буксир "Сергей Балк", суда и катера обеспечения", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, до конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам - до 100%.

В 2016 году соединения и части военного округа приняли на вооружение свыше 1,7 тыс. единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник", самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, Су-34, фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", патрульные катера типа "Раптор", современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
Аистенок
БМП-3
БМПТ Рамка-99
БТР-82
БТР-82А
Зоопарк
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
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