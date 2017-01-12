Новая государственная программа вооружений будет урезана



Освящение истребителя Су-30СМ на аэродроме города Черняховска

Источник: Виталий Невар / ТАСС Освящение истребителя Су-30СМ на аэродроме города ЧерняховскаИсточник: Виталий Невар / ТАСС

Газета "Ведомости" 11 января 2017 года опубликовала статью Алексея Никольского "Полгода на согласование. Новая госпрограмма вооружений будет урезана по требованию Минфина - она будет почти в 2 раза дешевле действующей". В статье говорится, что новая государственная программа вооружений на 2018-2025 гг. должна быть подготовлена и согласована с промышленностью в первом полугодии 2017 г., - об этом сообщил во вторник на коллегии Министерства обороны министр Сергей Шойгу. "В этом году, в первом полугодии, если говорить точнее, мы должны подготовить, согласовать со всеми, в первую очередь с промышленностью, с наукой следующую государственную программу вооружений на период 2018-2025 гг. Это важнейшая задача, и на ней необходимо сосредоточить внимание тех, кто занимается составлением и подготовкой этих программ", - заявил Шойгу.

Государственные программы вооружений рассчитаны на 10 лет каждая, но принимаются раз в пять лет, и новая госпрограмма согласно этой практике уже должна была быть утверждена и начать действовать в прошлом году. Действующая госпрограмма вооружений на 2011-2020 гг. была утверждена накануне первого года ее действия - в конце 2010 г.

Однако при подготовке в 2014-2015 гг. госпрограммы вооружений на период до 2025 г. в условиях макроэкономической нестабильности, неясности в области экономического прогнозирования, санкций и вызванного ими импортозамещения было решено отложить утверждение новой программы на 1,5 года до конца первой половины 2017 г., напоминает бывший чиновник Министерства обороны. По его словам, в начале подготовки каждой госпрограммы вооружений запросы военного ведомства в разы отличаются от того, что полагает возможным выделить Министерство финансов. Так, при подготовке программы-2025 Министерство обороны в 2015 г. заявляло, что сократило свою первоначальную заявку с 55 трлн до 30 трлн руб., при этом Министерство финансов готово было согласиться на сумму не более 12 трлн руб. Разумеется, в итоге будет принята цифра, максимально близкая к цифре Минфина, уверен собеседник "Ведомостей".

19,1 трлн руб. выделено на закупки техники Министерству обороны по госпрограмме вооружений с 2011 по 2020 г. Но к наступлению 2017 г. было потрачено не более 40% этой суммы.

По словам менеджера предприятия оборонной промышленности, заместитель министра обороны Юрий Борисов уже заявлял, что упор в ближайшей перспективе в большей степени будет делаться на закупку или хорошо освоенных образцов - например, истребителей Су-30СМ либо подводных лодок проекта 636, - или модернизированной техники, которая обходится значительно дешевле, чем новая. Все это позволит выполнить установки майских (2012 г.) указов президента Владимира Путина о достижении к 2020 г. уровня в 70% для новой и модернизированной техники в вооружении Российской армии. При этом принятие на вооружение принципиально новых образцов все равно произойдет в более отдаленной перспективе - очевидно, что такие новые платформы, как танк Т-14 "Армата" и истребитель Т-50, достигнут заданных характеристик уже после 2020 г. и это касается не только обычных вооружений, говорит собеседник "Ведомостей".

Разработка новой госпрограммы вооружений затянулась в том числе и потому, что первоначальные обещания промышленности по импортозамещению как западной, так и украинской продукции оказались слишком радужными, отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Но, по его словам, тянуть с ее утверждением больше нельзя, поскольку промышленность должна знать финансовые ориентиры для планирования своей работы на долгосрочный период.