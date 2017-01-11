Страшный сон поляков: один дал – другой забрал



Американские военнослужащие на открытии учений Anaconda 16 в Польше

Источник: Ssgt. Bradley Miller / ZUMA / Globallookpress.com Американские военнослужащие на открытии учений Anaconda 16 в ПольшеИсточник: Ssgt. Bradley Miller / ZUMA / Globallookpress.com

Вся Польша затаила дыхание, когда в субботу в 17:25 первые американские военнослужащие переступили порог казармы в г.Жагань. Польские СМИ в режиме реального времени с восхищением транслировали, как военная колонна, состоящая из автобуса, «хамера» и бензовоза спешила к новому месту дислокации.

Этого хватило, чтобы поляки смогли насладиться нахлынувшим чувством безопасности. По крайней мере, так наперебой заявляли польские политики. К примеру, госсекретаря Польши Кшиштофа Щерского настолько переполнили радостные эмоции, что он в общении с журналистами без конца твердил о том, что наступил переломный момент и впервые войска союзников пересекли Одер, а вскоре пересекут и Вислу.

В свою очередь, замминистра юстиции Патрик Якего заявил: «Размещение войск США в Польше это поражение для России, которая десятилетиями стремилась удержать Варшаву в зоне своего влияния. Американские войска это печать польской безопасности, свидетельствующая о том, что мы остаемся в западной сфере влияния, которая нам всегда была ближе».

Благодаря эпохальному размещению американских солдат в Жагани, по мнению Якего, нанесен непоправимый удар по немецкой политике. – Это они стремились к тому, чтобы восточная граница НАТО проходила в ФРГ. А теперь, благодаря Дуде и Мацеревичу, эту границу передвинули на восток Польши.

В таком же тоне заговорила и оппозиция к действующей в Польше власти. Так, депутат Сейма от партии «Гражданская платформа» Мартин Кервницки был восхищен тем, что американские парни, спящие в польских казармах, дают понять, что процесс усиления восточного фланга НАТО свершился.

К этому хору в самое ближайшее время присоединятся и первые лица государства: президент Дуда, премьер Шидло и министр обороны Мацеревич, которые 14 января с хлебом и солью будут официально встречать своих «защитников». Ведь, эти 4,5 тысячи храбрых американских парней, размещаемых в Польше и других странах Восточной Европы, по их мнению, должны так напугать врагов, что те сразу забудут о своих коварных планах.

Вот только Ляхи пока не хотят понимать того, что Трамп может осознать нецелесообразность и бессмысленность ликвидации отлично функционирующей американской военной инфраструктуры в Германии и ее переноса в Польшу. Ведь он не зря написал в Твиттере, что конфронтация с Россией не является тем, чего он хочет. Новоизбранный президент США не раз заявлял о том, что для решения важных мировых проблем Россия и Америка должны сотрудничать.

К сожалению, для поляков размещение американских войск в стране не является великим или важным моментом в их истории. Поспешно принятое уходящим президентом США решение о немедленной передислокации американских подразделений может быть также быстро отменено следующим главой Белого дома уже через несколько дней. И все мнимые надежды о том, что их защитит только добрый «дядя Сэм», развалятся, как карточный домик.

Скудность ума польских политиков не позволяет понять, что в XXI веке хорошие отношения с соседями строятся с помощью дипломатии, культуры, науки и экономики, хороших и добрососедских отношений. И будем надеяться, что Трамп это также прекрасно понимает в отличие от своих нищих польских попрошаек.

Николай Астровский