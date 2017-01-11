Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Страшный сон поляков: один дал – другой забрал

12.01.2017 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 70 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие ВС США
Американские военнослужащие на открытии учений Anaconda 16 в Польше
Источник: Ssgt. Bradley Miller / ZUMA / Globallookpress.com

Вся Польша затаила дыхание, когда в субботу в 17:25 первые американские военнослужащие переступили порог казармы в г.Жагань. Польские СМИ в режиме реального времени с восхищением транслировали, как военная колонна, состоящая из автобуса, «хамера» и бензовоза спешила к новому месту дислокации.


Этого хватило, чтобы поляки смогли насладиться нахлынувшим чувством безопасности. По крайней мере, так наперебой заявляли польские политики. К примеру, госсекретаря Польши Кшиштофа Щерского настолько переполнили радостные эмоции, что он в общении с журналистами без конца твердил о том, что наступил переломный момент и впервые войска союзников пересекли Одер, а вскоре пересекут и Вислу.


В свою очередь, замминистра юстиции Патрик Якего заявил: «Размещение войск США в Польше это поражение для России, которая десятилетиями стремилась удержать Варшаву в зоне своего влияния. Американские войска это печать польской безопасности, свидетельствующая о том, что мы остаемся в западной сфере влияния, которая нам всегда была ближе».


Благодаря эпохальному размещению американских солдат в Жагани, по мнению Якего, нанесен непоправимый удар по немецкой политике. – Это они стремились к тому, чтобы восточная граница НАТО проходила в ФРГ. А теперь, благодаря Дуде и Мацеревичу, эту границу передвинули на восток Польши.


В таком же тоне заговорила и оппозиция к действующей в Польше власти. Так, депутат Сейма от партии «Гражданская платформа» Мартин Кервницки был восхищен тем, что американские парни, спящие в польских казармах, дают понять, что процесс усиления восточного фланга НАТО свершился.


К этому хору в самое ближайшее время присоединятся и первые лица государства: президент Дуда, премьер Шидло и министр обороны Мацеревич, которые 14 января с хлебом и солью будут официально встречать своих «защитников». Ведь, эти 4,5 тысячи храбрых американских парней, размещаемых в Польше и других странах Восточной Европы, по их мнению, должны так напугать врагов, что те сразу забудут о своих коварных планах.


Вот только Ляхи пока не хотят понимать того, что Трамп может осознать нецелесообразность и бессмысленность ликвидации отлично функционирующей американской военной инфраструктуры в Германии и ее переноса в Польшу. Ведь он не зря написал в Твиттере, что конфронтация с Россией не является тем, чего он хочет. Новоизбранный президент США не раз заявлял о том, что для решения важных мировых проблем Россия и Америка должны сотрудничать.


К сожалению, для поляков размещение американских войск в стране не является великим или важным моментом в их истории. Поспешно принятое уходящим президентом США решение о немедленной передислокации американских подразделений может быть также быстро отменено следующим главой Белого дома уже через несколько дней. И все мнимые надежды о том, что их защитит только добрый «дядя Сэм», развалятся, как карточный домик.


Скудность ума польских политиков не позволяет понять, что в XXI веке хорошие отношения с соседями строятся с помощью дипломатии, культуры, науки и экономики, хороших и добрососедских отношений. И будем надеяться, что Трамп это также прекрасно понимает в отличие от своих нищих польских попрошаек.


Николай Астровский

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Компании
NATO

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 12.01 00:41
  • 17
Новый, легкий, фронтовой
  • 12.01 00:33
  • 9
Росгвардия предлагает запретить продажу травматики
  • 11.01 23:58
  • 19
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 11.01 23:51
  • 3992
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.01 23:49
  • 27
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 11.01 22:18
  • 22
Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на Камчатке
  • 11.01 22:00
  • 8
Американские истребители получат лазеры для самозащиты
  • 11.01 21:51
  • 19
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 11.01 21:30
  • 5
Неисчислимая "Армата"
  • 11.01 20:56
  • 1
Аналитик высоко оценил потенциал российской кибербезопасности
  • 11.01 20:31
  • 1
Томский вуз в 2017 году напечатает детали вертолетных двигателей на 3D-принтере
  • 11.01 20:22
  • 76
Выборы в США 2016
  • 11.01 20:11
  • 2
Хиджаб и тюрбан официально стали частью униформы армии США
  • 11.01 20:06
  • 1
Эксперт не исключил, что новейший комплекс "Уран-9" испытают в Сирии
  • 11.01 19:53
  • 8
Генерал предрек десантирование российских войск на Украину с моря
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  