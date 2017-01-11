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Слухи о "массово нелетающих Superjet" оказались преувеличенными

12.01.2017 Российская газета 63 0
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SSJ-100_002
Sukhoi Superjet 100 на выставке в Ле Бурже. Фото AFP.

Росавиация проводит проверку стабилизаторов Sukhoi Superjet 100 в связи с дефектом, выявленным одной из компаний, эксплуатирующих самолет.


Речь идет о производственных (не путать с конструктивными) недостатках в узлах крепления стабилизатора. Все владельцы Superjet получили письмо с требованием провести разовую проверку. Этот документ Росавиация разослала еще 22 декабря.


Информационный бум начал нарастать уже после новогодних каникул. Сначала в прессе появились сообщения о том, что от 30 до 40% парка Superjet прикованы к земле. Некоторые авторы писали о 50% и больше выведенных из эксплуатации самолетов. Затем цифру снизили: не летает каждый пятый самолет, сообщило одно уважаемое издание.


Точных данных о том, сколько самолетов осмотрено и на каких из них найден указанный дефект, - нет. Не все компании предоставили такую информацию. Известно лишь, что согласно утвержденному Росавиацией графику, замена креплений стабилизаторов на всех самолетах будет завершена к концу января.


При этом в полете ни у одного из Superjet повреждения стабилизатора не обнаружено.


Интересно, что оба крупнейших владельца SSJ100 - наш "Аэрофлот" (30 судов) и мексиканский Interjet (22) - ситуацию не драматизируют. "Аэрофлот" тему вообще не комментирует, а мексиканцы никаких "потенциальных неисправностей" на своих Superjet не нашли. Как заявил глава Interjet Хосе Луис Гарса, российские специалисты провели диагностику лайнеров, после чего началась процедура возвращения их к эксплуатации.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Мексика
Россия
Продукция
СуперДжет-100

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