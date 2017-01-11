СМИ: Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу странам НАТО
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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НАТО
Источник: Reuters
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу, и страны НАТО правы в своей обеспокоенности по этому поводу. Об этом пишет The Washington Post.
По данным газеты, такое утверждение содержится во вступительном слове Тиллерсона к слушаниям в сенатском комитете по иностранным делам, которые пройдут в среду.
Согласно тексту, опубликованному The Washington Post, Тиллерсон считает, что США должны "четко смотреть на свои отношения с Россией".
"Россия представляет угрозу сегодня, но не является непредсказуемой в продвижении своих интересов", — говорится в документе.
В частности, в речи упоминается, что Россия "вторглась на Украину, взяла под контроль Крым и поддерживает силы сирийского правительства в насильственном нарушении законов ведения войны".
"Наши союзники по НАТО правы в том, что они обеспокоены поднимающейся Россией", — цитирует издание вступительное слово Тиллерсона.
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить Рекса Тиллеросна на пост госсекретаря. Его кандидатуру еще должен утвердить американский сенат.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
Страны Запада неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в украинский конфликт. Российские власти отвергают подобные утверждения.
11.01.2017
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