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В ЦАГИ проведены стендовые испытания модели самолета МС-21-300 на режиме реверса тяги двигателя

12.01.2017 bmpd.livejournal.com 128 0
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Модель МС-21
Модель перспективного ближне-среднемагистрального самолета МС-21
Источник: ЦАГИ

Как сообщает в своем пресс-релизе Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского»), в институте прошли стендовые испытания модели самолета МС-21-300 на режиме реверса тяги двигателя. Испытания проведены по заказу ПАО «Корпорация «Иркут».


Термограммы распространения реверсных струй двигателей при торможении самолета на ВПП (эксперимент)
Источник: Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского

В условиях натурной аэродинамической трубы ЦАГИ был смоделирован режим посадки и торможения самолета на взлетно-посадочной полосе (ВПП) при включении реверса тяги двигателя. Цель испытаний — определение условий безопасной эксплуатации воздушного судна и оценка границ газодинамической устойчивости силовой установки при включении реверсивных устройств двигателя.


Для решения задачи была использована не имеющая аналогов в мире технология моделирования аэродинамики самолета и двигателя при торможении на ВПП, разработанная в ЦАГИ.


В результате испытаний были получены необходимые данные о влиянии реверса тяги двигателей на работу органов управления, на устойчивость и управляемость самолета, в том числе в случае отказов систем воздушного судна и двигателя при торможении на ВПП. Вместе с этим, были определены условия предотвращения заброса реверсных струй в воздухозаборник двигателя и предложены способы обеспечения устойчивой работы силовой установки на этом режиме.


«Разработанная в ЦАГИ методология испытаний с применением средств весовых и аэрометрических измерений, а также современных оптических и тепловизионных методов визуализации течений позволила детально изучить картину обтекания и характеристики воздушного судна в зависимости от режима работы двигателя и скорости пробега самолета на ВПП. Полученные данные об аэродинамике самолета на режиме реверса тяги двигателей будут использованы для подготовки первого вылета нового отечественного лайнера», — отметил начальник отделения аэродинамики силовых установок летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» Александр Чевагин.

11.01.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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ИРКУТ НПК
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