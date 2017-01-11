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Фрегат "Адмирал Макаров" передадут ВМФ в первом квартале 2017 года

12.01.2017 РИА Новости 67 0
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Фрегат "Адмирал Макаров"
Третий завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Макаров" модифицированного проекта 11356 переводится из Калининграда в Балтийск для прохождения заводских ходовых испытаний. 09.07.2016
Источник: Panda-9 / forums.airbase.ru

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 будет передан Военно-морскому флоту РФ в первом квартале 2017 года после того, как завершит программу госиспытаний успешными пусками зенитных ракет "Штиль", сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.

"Адмирал Макаров" - третий в серии фрегатов проекта 11356 - заложен на заводе "Янтарь" в феврале 2012 года, спущен на воду в сентябре 2015 года.

"Ближайшие наши планы связаны с фрегатом "Адмирал Макаров", но ему еще нужно кое-что завершить в рамках госиспытаний. В частности, должны быть проведены испытательные стрельбы из зенитного ракетного комплекса "Штиль", как только они состоятся, корабль завершит программу государственных испытаний и будет готов к передаче ВМФ. Мы хотим сделать это как можно скорее, рассчитываем, что передача ВМФ произойдет в первом квартале текущего года", - сказал Михайлов

Он уточнил, что завершить программу госиспытаний корабля пусками зенитных ракет из комплекса "Штиль" в 2016 году не позволили погодные условия.

Корабли проекта 11356 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением, включая крылатые ракеты "Калибр-НК" и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину 125 метров, скорость - до 30 узлов.

Головной корабль проекта 11356 "Адмирал Григорович" передан заказчику 11 марта 2016 года. Второй фрегат серии "Адмирал Эссен" передан флоту 7 июня, оба корабля вошли в боевой состав Черноморского флота.

11.01.2017
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принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11356 Буревестник
Калибр КР
ЧФ

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