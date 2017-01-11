Крымские призывники с 2017 года будут служить по всей стране
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Министерство обороны РФ. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Источник: Андрей Стенин / РИА Новости
Всего с момента воссоединения полуострова с Россией в Крыму было проведено четыре призыва. Ранее призывники проходили службу только в Крыму
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Призывники из Крыма с этого года будут проходить военную службу по всей стране, а не только на территории полуострова, как это было ранее. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Василий Тонкошнуров.
"В 2014 году был принят федеральный закон, в соответствии с которым призванных граждан с территории Крыма отправляли для несения службы в соединения и воинские части в границах полуострова. Однако эти ограничения действовали только до 1 января 2017 года. И начиная с текущего (года - прим. ТАСС) граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и других регионах страны", - сказал Тонкошнуров во время видеконференции со штабами военных округов, посвященной итогам призыва на военную службу.
По словам заместителя председателя совета министров республики Крым Игоря Михайличенко, после возвращения полуострова в состав России было проведено четыре призыва, в результате которых в войска Южного военного округа и Росгвардии было призвано более 4 тыс. крымчан.
"Установленная штабом Южного военного округа норма призыва граждан на военную службу выполнена в полном объеме. Со сборного пункта республики в места прохождения службы осенью 2016 года направлено более 1,5 тыс. человек. Из призванных за 2015-2016 годы более 900 человек стали военно-морскими специалистами, а почти 300 человек прошли военную подготовку в воинских частях противовоздушной обороны, а также в авиационно-технических подразделениях", - сказал Михайличенко.
11.01.2017
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