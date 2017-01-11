Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Крымские призывники с 2017 года будут служить по всей стране

12.01.2017 ИТАР-ТАСС 65 0
0
Понравилась новость?
 0
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Источник: Андрей Стенин / РИА Новости

Всего с момента воссоединения полуострова с Россией в Крыму было проведено четыре призыва. Ранее призывники проходили службу только в Крыму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Призывники из Крыма с этого года будут проходить военную службу по всей стране, а не только на территории полуострова, как это было ранее. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Василий Тонкошнуров.

"В 2014 году был принят федеральный закон, в соответствии с которым призванных граждан с территории Крыма отправляли для несения службы в соединения и воинские части в границах полуострова. Однако эти ограничения действовали только до 1 января 2017 года. И начиная с текущего (года - прим. ТАСС) граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и других регионах страны", - сказал Тонкошнуров во время видеконференции со штабами военных округов, посвященной итогам призыва на военную службу.

По словам заместителя председателя совета министров республики Крым Игоря Михайличенко, после возвращения полуострова в состав России было проведено четыре призыва, в результате которых в войска Южного военного округа и Росгвардии было призвано более 4 тыс. крымчан.

"Установленная штабом Южного военного округа норма призыва граждан на военную службу выполнена в полном объеме. Со сборного пункта республики в места прохождения службы осенью 2016 года направлено более 1,5 тыс. человек. Из призванных за 2015-2016 годы более 900 человек стали военно-морскими специалистами, а почти 300 человек прошли военную подготовку в воинских частях противовоздушной обороны, а также в авиационно-технических подразделениях", - сказал Михайличенко.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 12.01 00:41
  • 17
Новый, легкий, фронтовой
  • 12.01 00:33
  • 9
Росгвардия предлагает запретить продажу травматики
  • 11.01 23:58
  • 19
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 11.01 23:51
  • 3992
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.01 23:49
  • 27
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 11.01 22:18
  • 22
Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на Камчатке
  • 11.01 22:00
  • 8
Американские истребители получат лазеры для самозащиты
  • 11.01 21:51
  • 19
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 11.01 21:30
  • 5
Неисчислимая "Армата"
  • 11.01 20:56
  • 1
Аналитик высоко оценил потенциал российской кибербезопасности
  • 11.01 20:31
  • 1
Томский вуз в 2017 году напечатает детали вертолетных двигателей на 3D-принтере
  • 11.01 20:22
  • 76
Выборы в США 2016
  • 11.01 20:11
  • 2
Хиджаб и тюрбан официально стали частью униформы армии США
  • 11.01 20:06
  • 1
Эксперт не исключил, что новейший комплекс "Уран-9" испытают в Сирии
  • 11.01 19:53
  • 8
Генерал предрек десантирование российских войск на Украину с моря
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  