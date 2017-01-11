"Тень" с вертикальным взлетом и посадкой



Вертикально взлетающий вариант беспилотника RQ-7 Shadow

Источник: militaryparitet.com Вертикально взлетающий вариант беспилотника RQ-7 ShadowИсточник: militaryparitet.com

Компания Textron Unmanned Systems изучает возможность поставок вертикально взлетающего варианта беспилотника RQ-7 Shadow для обновления стареющего парка БЛА австралийской армии.

В 2016 году компания продемонстрировала данный вариант под обозначением Aeronsonde (с меньшими размерами). На фото виден аппарат с четырьмя дополнительными винтами вертолетного типа. В дальнейшем компания не исключает добавления данной возможности существующим БЛА RQ-7 Shadow версий V1 и V2.

Вертикально взлетающий вариант беспилотника RQ-7 Shadow Источник: militaryparitet.com